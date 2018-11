Eroica, lo sport nelle piazze del centro di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – A Viterbo sabato 10 novembre va in scena la sesta edizione di “Eroica”, appuntamento di sport per tutti, organizzato dal Coni Lazio in collaborazione con il Comune di Viterbo. Per il secondo anno l’evento è stato inserito nel programma di Sport in piazza, che è parte del progetto “CONI e Regione, compagni di sport”. Alla giornata di festa come di consueto non mancheranno le scuole, invitate a partecipare alla manifestazione che dalle ore 11 alle ore 18 trasformerà alcune tra le piazze principali del capoluogo della Tuscia in altrettante palestre a cielo apert o. Piazza del Plebiscito, piazza Unità d’Italia e piazza degli Almadiani, sono queste le aree dove lo sport sarà protagonista, con piazza del Plebiscito che alle 16 vivrà il momento istituzionale con il saluto delle autorità presenti. Circa 25 le discipline presenti fra le quali il rugby, gli scacchi, il ciclismo, la pallavolo, la scherma, l’atletica, i cronometristi, la ginnastica, le mini moto, la pallacanestro, i simulatori di tiro a segno, calci di rigore, tiro a volo, canottaggio che vedranno protagonisti sportivi doc e neofiti, semplici appassionati e curiosi, pronti a sperimentare ogni tipo di attività. In “campo” federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e associazioni sportive del territorio.

“Con Eroica Viterbo celebra lo sport in tutte le sue discipline – ha detto il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena – La nostra città ha dato i natali a tanti campioni, del passato e dei giorni nostri. Campioni nazionali, europei e mondiali. Indipendentemente dal risultato conseguito, il tempo che viene dedicato allo sport, sia a livello amatoriale, sia a livello competitivo, è un tempo ben speso. Grazie a Eroica, anche quest’anno lo sport sarà di nuovo protagonista in alcune delle piazze del nostro centro storico. Una manifestazione che fa bene alla città, allo spirito, e anche al fisico”.

“Ci mettiamo in piazza. Per sport, certo, ma anche per divertimento; per passare insieme una giornata diversa all’aria aperta, imparando magari qualcosa di nuovo – sono le parole di Riccardo Viola, presidente del Comitato regionale CONI – questo ci proponiamo di fare come Coni Lazio con Eroica, il festival dello sport che sabato 10 novembre occuperà vie e piazze di Viterbo, trasformando la Città dei Papi nella Città dello Sport. Grazie alla Regione e al sostegno concreto dell’amministrazione comunale, tantissime discipline sportive saranno in strada per offrire, oltre a dimostrazioni pratiche, utili consigli a chi fosse interessato a dare un seguito a questa esperienza.