Comune di Sutri sulla raccolta differenziata

NewTuscia – SUTRI – Il Comune di Sutri informa che il giorno 09/11/2018 sarà effettuato il passaggio dalle campane ai cassonetti. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, i punti per l’accumulo dei rifiuti comprenderanno, oltre agli attuali 12 previsti sul territorio, anche il centro storico, e saranno divisi a seconda della tipologia di rifiuti così da poter creare delle oasi ecologiche. Verranno stabiliti dei giorni di differenziazione per poter verificare le specifiche necessità dei cittadini. Per i materiali ingombranti il Comune chiede di poter provvedere allo smaltimento direttamente nell’oasi ecologica, sita in SR. Cassia km 47,000.

Informiamo inoltre che stiamo lavorando per avviare in tempi brevi l’apertura dell’ecocentro, potenziando la raccolta differenziata. Il ritardo finora riscontrato è dovuto a un contraddittorio con la ditta appaltatrice.

Il Comune di Sutri ringrazia la comunità per la disponibilità, convinto nella massima collaborazione da parte di tutti i cittadini.

Emanuele Ricucci

Comunicazione Vittorio Sgarbi