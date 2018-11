Battistoni ha incontrato il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan

NewTuscia – VITERBO – “Durante il 25^ congresso del Partito Popolare Europeo ad Helsinki, il Presidente Tajani si è fatto promotore di un proficuo incontro fra me, l’On. Raffaele Nevi ed il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan.

E’ stato un momento utile per scambiare alcune opi nioni in merito alla nuova PAC, ma soprattutto per parlargli delle priorità italiane. Il Commissario è molto legato al nostro Paese e lo ha dimostrato visitando personalmente alcune zone colpite dal terremoto, come Norcia ed Amatrice, per questo si è dimostrato disponibile per un incontro a breve.

L’agricoltura è un tema centrale per il nostro Paese ed un settore che va sostenuto a tutti i livelli. Ci impegneremo, affinchè, come ricordava il Presidente Tajani, l’Europa possa aiutare le nostre aziende agricole colpite dal maltempo delle scorse settimane con il fondo europeo di solidarietà e con i fondi strutturali concessi e non utilizzati dalle singole regioni”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni, Responsabile del Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia