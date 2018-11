XXV congresso PPE, Battistoni: “Il tema dell’Europa è sempre più centrale”

NewTuscia – HELSINKI – In questi giorni ad Helsinki si sta svolgendo il venticinquesimo congresso del Partito Popolare europeo per eleggere il candidato alla Presidenza della Commissione europea, nelle prossime elezioni di maggio 2019, a cui ha preso parte anche una delegazione di parlamentari Camera e Senato del gruppo di Forza Italia.

Fra i delegati, con diritto di voto, anche il Senatore Francesco Battistoni che ha dichiarato “Il tema dell’Europa è sempre più centrale, anche nei dibattiti nazionali. Per questo, è una grande occasione, per noi esponenti del Partito Popolare Europeo, che rappresentiamo il più numeroso gruppo al Parlamento europeo, scegliere il nostro candidato e presentare un programma in grado di rendere l’Europa più efficiente e più vicina ai bisogni dei cittadini. Si stanno succedendo in queste ore dei tavoli di lavoro molto interessanti – continua Battistoni- che rendono veramente costruttivo il confronto in questa manifestazione così importante. Il voto e la successiva nomina – conclude il Senatore – è prevista, invece, per la giornata di domani durante la quale, mi auguro, verrà annunciata la vittoria del nostro candidato Manfred Weber”.