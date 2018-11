Viterbo, al via il restauro di tre torri civiche e cinta muraria

NewTuscia – VITERBO – Cinta muraria e torri civiche di viale R. Capocci, via del Pilastro e via delle Fortezze, al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che spiega: “Possiamo finalmente procedere con quell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle nostre mura civiche e di tre importanti antiche torri.

I lavori partiranno lunedì prossimo. A realizzarli sarà la ditta PRO.MU Restauri artistici – ha aggiunto e concluso l’assessore Allegrini -. Il termine è previsto per il prossimo gennaio. Tutti i dettagli di questo importante intervento verranno illustrati nell’ambito di una conferenza stampa che si terrà a Palazzo dei Priori all’inizio della prossima settimana”.

Per tale intervento è stata emanata apposita ordinanza da parte del settore lavori pubblici, che prevede alcuni provvedimenti alla circolazione e alla sosta veicolare. Dalle ore 7 del 12 novembre fino al termine dei lavori, il 28 gennaio 2019, sarà istituito il restringimento della carreggiata stradale in via R. Capocci, nel tratto interessato dall’intervento; sarà inoltre istituito il divieto di sosta in via delle Fortezze, su entrambi i lati, a scendere, verso Santa Maria delle Fortezze.