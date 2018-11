La A.S. Viterbese Castrense comunica l’esonero del mister Giovanni Lopez e del suo allenatore in seconda Antonio Niccolai. A mister Lopez e al suo secondo vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro.

La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Stefano Sottili. Domattina il tecnico di Figline Valdarno condurrà il primo allenamento. Al mister della Viterbese vanno i migliori auguri di buon lavoro.