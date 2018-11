Il Ritorno di Mr.Stefano Sottili sulla panchina della Viterbese-Castrense, corsi e ricorsi

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La seconda sconfitta consecutiva in casa in campionato della Viterbese-Castrense costa cara al tecnico romano Giovanni Lopez. Le due battute d’arresto la prima nel Derby con il Rieti per 1-0 e quella di ieri sera ad opera della Sicula Leonzio per 2-1 in questo inizio ritardato di campionato per le note vicende inerenti alla querelle sui ripescaggi in serie B, hanno creato molto malumore tra la tifoseria gialloblù e soprattutto nella dirigenza.

Il Patron Piero Camilli ieri sera al termine della gara con i siciliani della Sicula Leonzio era molto contrariato e deluso per la prova deludente offerta dalla squadra, apparsa con le idee confuse e con una forma fisico-atletica molto approssimativa, ciò avrà certamente influito la lunga inattività e la mancanza per oltre due mesi e mezzo di partite ufficiali di Campionato e Coppa Italia.

Il tecnico Lopez è stato quindi esonerato al suo posto è stato richiamato Mr.Stefano Sottili, toscano di Figline Valdarno classe 1969 lo scorso anno già alla guida tecnica della Viterbese-Castrense, conseguendo risultati eccellenti, vedi il raggiungimento della finale di Coppa Italia persa con l’Alessandria dove la squadra gialloblù con onore e con molte recriminazioni per alcune decisioni arbitrali molto discutibili, oltre al raggiungimento del quinto posto in classifica, che è valso la partecipazione ai Play-Off, dove i gialloblù eliminarono in sequenza il Pontedera, la Carrarese, ed il Pisa, quest’ultima con due epiche partite vinte, che sono ormai entrate nella storia della Viterbese, arrivando così ai quarti di finale nazionale dei Play-Off, dove però furono eliminati dal Sud Tirol pareggio per 2-2 a Viterbo nella gara d’andata e sconfitta per 2-0 a Bolzano nel ritorno.

Ora spetta al tecnico toscano risollevare le sorti della Viterbese-Castrense e ridare fiducia e smalto ad una compagine apparsa in questo inizio ritardato di stagione in grave difficoltà, fisico-atletico e tattico rispetto ad altre compagini già rodate e con ben 10 giornate di campionato sulle gambe. La scelta del tecnico è quindi ricaduta su Mr.Stefano Sottili, che già conosce l’ambiente e molti giocatori in forza alla Viterbese-Castrense avendoli già avuti alle sue dipendenze lo scorso anno. Anche nella scorsa stagione Mr.Sottili subentro in corsa al posto di Mr.Federico Nofri ai primi di Dicembre 2017 ed il suo l’esordio in panchina fù molto positivo con la splendida vittoria esterna per 3-1 ottenuta sul campo dell’Alessandria grazie alle reti di Bismark, Celiento e Cenciarelli.

Domenica prossima la formazione del Patron Piero Camili si recherà sul campo del Matera nella prima trasferta al Sud di questo campionato, affrontando la compagine bianco-celeste lucana attualmente ultima a quota -4 in classifica a causa della penalizzazione di ben 8 punti, inflitta dalla Lega di serie C per gravi irregolarità amministrative.

Il compito di Mr.Stefano Sottili sarà quello di rivitalizzare una squadra apparsa poco tonica dal punto di vista atletico e vulnerabile in difesa, anche se dalle grandi potenzialità tecniche ancora inespresse, tenuto conto del parco attaccanti di cui dispone. giocatori come Pacilli, Saraniti, Polidori, Bismark oltre ai trequartisti Palermo e Zerbin, senza contare il centrocampo con Baldassin e Cenciarelli ed i difensori centrali Sini e Rinaldi e del terzino De Vito, sono una grossa garanzia per questa categoria. La gara di Matera rappresenta un crocevia importante di questa stagione, dove sarà vietato sbagliare.

L’ambiente confida molto sulle capacità tecniche e di grande motivatore del tecnico toscano, che aveva creato lo scorso anno un certo feeling all’interno dello spogliatoio, proprio per questo il patron Piero Camilli lo ha richiamato in panchina.