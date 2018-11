Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 08/11/2018

Viterbo

Poco nuvoloso al mattino ma senza fenomeni di rilievo e qualche nube sparsa anche nelle ore pomeridiane. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Lazio

Giornata all’insegna della generale stabilità con ampie schiarite ad iniziare dal mattino sia sulle coste che sulle zone interne. Qualche addensamento sparso ma innocuo solo sulle zone settentrionali della regione e sugli Appennini specie nelle ore diurne.

Italia

Tempo localmente instabile al Nord con precipitazioni sparse specie sui settori centro occidentali fin dal mattino. Neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri, mentre sulle altre zone condizioni più asciutte ma sempre con molte nubi. Giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni centrali, sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Sono attesi ampi spazi di sereno alternati però a qualche addensamento anche compatto sia nelle ore diurne che in quelle serali. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud Italia con tempo generalmente stabile sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite e qualche nube.



Temperature minime in generale calo, massime stabili o in lieve aumento.

