Presentazione libro: “La danza nell’antichità. Etruschi, Greci e Romani” a “Viterbo Sotterranea” il 18 Novembre alle ore 18:00

NewTuscia – VITERBO – “La danza nell’antichità. Etruschi, Greci e Romani” il libro scritto da Elisa Anzellotti ed edito da Archeoares, verrà presentato per la prima volta a Viterbo domenica 18 novembre alle ore 18 a “Viterbo Sotterranea”.

In questo affascinante luogo della Tuscia, il cui ingresso è in piazza della Morte, non solo è possibile addentrarsi nel misterioso mondo di cunicoli che si estendono sotto il centro storico, ma anche assistere a numerosi appuntamenti culturali tra cui questo evento dove sarà presente l’autrice.

Dottore di ricerca e danzatrice professionista, Elisa Anzellotti fa convivere e dialogare queste due anime nel testo che affronta il delicato tema della danza antica indagando fra testimonianze iconografiche, letterarie e non solo.

Molto interessante è l’apporto pratico di performer dell’autrice che collabora da alcuni anni con il gruppo di musicisti dell’antica Roma Ludi Scaenici facenti parte anche dell’importante progetto europeo EMAP (European Music Archaeology Project) il quale ha prodotto interessanti risultati nel campo dell’archeomusica che sono stati di grande aiuto nell’elaborazione di questo libro.