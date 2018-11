L’Estate di San Martino arriva anche a Bevagna. In programma tre giorni di eventi

NewTuscia – BEVAGNA – Tre giorni dedicati a musica, convegni, caldarroste e vino novello. E’ l’Estate di San Martino, che torna a Bevagna nel prossimo fine settimana. Da venerdì 9 a domenica 11 novembre la Pro Loco organizza uno degli eventi più attesi dell’anno con un programma capace di coinvolgere grandi e piccini. Nella tre giorni dell’Estate di San Martino si rinnova anche la collaborazione con il Mercato delle Gaite che, in via del tutto straordinaria, spalancherà le porte dei propri Mestieri. Si parte venerdì 9 novembre (ore 10) con la mostra mercato di piazza Garibaldi e piazzale Gramsci e l’apertura dello stand cioccolato “Dulcinea”. Un’ora più tardi in piazza Silvestri caldarroste e vino novello, mentre nel pomeriggio (ore 17) è in programma un convegno sull’alimentazione tenuto dal dottor Davide Guamaccia.

Dalle 20 spazio alla musica anni ’70-’80-’90 con il deejay Mario Manero in piazza Silvestri. Sabato 10 novembre alle 10 riaprono gli stand della mostra mercato con annessa degustazione di caldarroste e vino novello. Alle 21.30 in piazza Silvestri il concerto del gruppo “Anima Kom”, tribute band di Vasco Rossi. Si chiude domenica ancora con gli stand aperti sin dalla mattina accompagnati da caldarroste, vino novello e il gruppo folkloristico itinerante “La Damigiana”. Sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 apertura straordinaria del circuito dei Mestieri medievali del Mercato delle Gaite. Per tutto l’arco della manifestazione sarà possibile degustare piatti tipici autunnali nei ristoranti della città e degustare cioccolato al Mercato coperto di piazza Silvestri. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Bevagna ai numeri 0742/361667 – 3465460942 o scrivere ainfo@prolocobevagna.it.