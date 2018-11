Lazio, Minnucci (Pd): “Con bando ciclovie Regione investe su ambiente e turismo”

NewTuscia – ROMA -“La Regione scende in campo a sostegno della mobilità ciclistica proponendo ai Comuni del Lazio un bando per la realizzazione di nuove piste ciclabili su tutto il territorio regionale” lo ha detto il Consigliere regionale PD, Emiliano Minnucci.

“L’azione promossa dal Presidente Zingaretti su proposta dell’Assessore Alessandri, è senza dubbio un passo importante verso la mobilità sostenibile che, purtroppo, fin oggi è stato un tema pressoché sottovalutato. Mi auguro – ha concluso Minnucci – che i Comuni della nostra regione, anche su input delle associazioni e dei no profit, rispondano con entusiasmo a questo avviso pubblico: dotare i nostri territori di ciclovie, inserite in un vero Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, vorrebbe dire promuovere le nostre eccellenze ambientali, storiche e culturali. In altre parole, sul turismo che continua a rappresentare un indotto imprescindibile per una regione come il Lazio”.