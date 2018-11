Avenali, “Mobilità nuova: ottimo l’avviso per l’attuazione della legge”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. «La Giunta Regionale ha approvato oggi l’avviso per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017.

Passaggio indispensabile per la mobilità sostenibile nel Lazio in attuazione alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11, “Disposizioni per favorire la mobilità nuova” che ho personalmente promosso e voluto con tutte le mie forze da Consigliera regionale nella scorsa consiliatura» ha affermato Cristiana Avenali, responsabile Ufficio di scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio.

«Una bellissima notizia per festeggiare un anno dell’approvazione della legge e cominciare ad attuarla, ed un ottimo lavoro portato avanti dall’Assessore Alessandri.

L’avviso è finalizzato alla promozione, progettazione e realizzazione di reti, urbane o extraurbane, itinerari, piste e percorsi ciclabili nonché itinerari ciclopedonali; di itinerari turistici ciclabili e di aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di moderazione del traffico.

Un’iniziativa volta a diminuire il traffico di auto private e quindi le emissioni di gas serra, attraverso la promozione dell’intermodalità, del cicloturismo e degli spostamenti su due ruote.

Una vittoria per l’ambiente e per il nostro territorio, perché sostenere le nuove modalità di trasporto, dalla ciclabilità all’intermodalità, significa contribuire ad abbattere il numero di auto circolanti e di conseguenza le emissioni di gas serra ma anche dare opportunità economiche ai nostri territori. Un’opportunità per i Comuni grandi e piccoli per completare o realizzare percorsi di ciclo turismo ed anche per gli spostamenti quotidiani, lungo i nostri fiumi, nei Parchi e nelle città» ha concluso la Avenali.