Università della Tuscia, domani la consegna del Premio Terbienses alla Ricerca

NewTuscia – VITERBO – L’Accademia Terbienses nello spirito di conoscenza del territorio del Comune di Viterbo, mira a valorizzare le sue potenzialità attraverso l’individuazione anche di progetti innovativi, che valorizzino il territorio e le sue risorse.

La dignità della persona e la crescita della stessa sono al centro della politica dell’accademia che persegue anche nell’identificazione e valorizzazione di specifici progetti volti al miglioramento delle condizioni di benessere dell’essere umano.

In tale ottica si prefigge, attraverso il riconoscimento di premi e borse di studio, alla promozione di iniziative che esaltino le peculiarità del territorio e di tutte le attività connesse.

Pertanto la stessa Accademia è ben lieta di conferire tali contributi sia alla ricerca che anche alle persone che ne hanno reso possibile l’attuazione del progetto “PRAG-MS”, responsabile dell’Unità di Viterbo il Prof. Rossi (stefano.rossi@unitus.it), proprio all’interno della nostra Università e che valorizzano la figura dell’Ingegnere nei suoi molteplici aspetti professionali, esaltando il lavoro svolto all’interno delle attività mediche di supporto ai malati di sclerosi multipla, ma che poi potrà applicarsi anche ad altre discipline.

L’Università della Tuscia, dipartimento DEIM, è l’unico partner ingegneristico nella cordata che condurrà il progetto PRAG-MS (A Multicentric Randomized Pragmatic Trial to Compare the Effectiveness of Fingolimod versus Dimethyl Fumarate on Patient Overall Disease Experience in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Novel Data to Inform Decision Makers) recentemente approvato dall’Istituto di Ricerca No Profit statunitense PCORI Patient Centered Outcomes Research Institute.

Capofila del progetto è l’IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta che rappresenta un polo di eccellenza internazionale per la ricerca e la cura delle più significative malattie neurologiche. Oltre all’Università della Tuscia e all’ Istituto Neurologico Carlo Besta fanno parte del progetto anche rilevanti centri specializzati nell’immunoterapia in Italia, Svizzera, Germania, Israele, Spagna e Stati Uniti. Il progetto durerà 5 anni e avrà un costo totale di 3 milioni di euro.

L’obiettivo del progetto è quello di confrontare l’efficacia di due trattamenti già approvati per la Sclerosi Multipla in un contesto di reale pratica clinica.

E’ quindi il primo studio pragmatico multicentrico randomizzato controllato per confrontare direttamente l’efficacia di due farmaci orali (fingolimod/gilenya contro dimethyl‐fumarate/tecfidera) sull’esperienza globale della malattia.

Pazienti, familiari e delegati di associazioni di pazienti, sono coinvolti direttamente in tutte le fasi della ricerca, dall’ideazione, alla conduzione, alla supervisione dello studio.

Questo studio colmerà un importante gap nel comprendere il trattamento della Sclerosi Multipla e fornirà utili informazioni per aiutare i pazienti nella comprensione delle opzioni di cura e della loro efficacia.

Il ruolo dei ricercatori di ingegneria dell’Università della Tuscia consiste nello studio della efficacia dei due farmaci nella progressione della disabilità motoria tramite una analisi oggettiva della capacità di cammino con tecniche di misura all’avanguardia.

Verranno infatti utilizzati dei sensori inerziali indossabili, innovativi e di basso impatto sulla mobilità dei soggetti, in modo da identificare parametri oggettivi e standardizzati per la valutazione del decorso della patologia.

Le analisi di cammino saranno condotte più volte in un lasso temporale di 24 mesi su circa 200 pazienti. Il responsabile per l’Università della Tuscia è il prof. Stefano Rossi docente di Misure e di Sistemi Acquisizione Dati nei corsi di laurea in Ingegneria Industriale e in Ingegneria Meccanica ed esperto di robotica, informatica industriale e biomeccanica.

Il progetto rappresenta un importante risultato ottenuto dall’Università della Tuscia ed in particolare dal gruppo di ingegneria del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, a dimostrazione del processo di crescita intrapreso che pone l’ingegneria dell’ateneo viterbese all’avanguardia in proiezione nazionale ed internazionale.

Gli studenti delle scuole superiori che volessero iscriversi al corso di Ingegneria Industriale dell’Università della Tuscia potranno sostenere il test di ingresso anticipato e completamente gratuito il 13 o il 20 luglio prossimi presentando la domanda di partecipazione attraverso la procedura online predisposta all’indirizzo http://www.unitus.it/testingegneria. Nello stesso sito web sono disponibili tracce d’esame e risoluzioni dei test precedenti e sarà a breve pubblicato il bando per il test di ammissione standard previsto per il 6 settembre.