Un Christmas Village tutto nuovo con attrazioni al coperto

NewTuscia – VITERBO – All’interno del Caffeina Christmas Village 2018 c’è un villaggio intero dove potrai curiosare tra sentieri magici: un luogo fatato pensato apposta per i bambini. Fra creature fantastiche e spiriti del bosco, il villaggio degli Elfi del Caffeina Christmas Village 2018 è facile da riconoscere, con i suoi tetti aguzzi e i comignoli colorati da cui esce il fumo dei fuochi con cui quelle piccole creature si riscaldano dal freddo: e gli elfi delle nevi sono pronti ad accoglierti nelle loro buffe dimore dove potrai trovare giochi, stranezze e sorprese da scoprire!

Dove sarà la città abitata dagli uomini verdi? Provate a cercare fra le strade del cuore di Viterbo per scoprire una location completamente nuova; il borgo degli elfi traslocherà infatti in una struttura a pochi metri da piazza San Carluccio! Gli aiutanti di Babbo Natale avranno il loro spazio in un luogo completamente al coperto, come tutte le strutture del Christmas Village 2018 che vi permetteranno così di poter vivere un Natale indimenticabile.

Non è l’unica novità: Babbo Natale torna nella casa che preferisce, ovvero a palazzo degli Alessandri nel quartiere San Pellegrino; e il presepe del Christmas Village, il presepe al coperto più grande del mondo, quest’anno potrà offrire un allestimento impareggiabile, un’attrazione tutta da scoprire come sempre nei sotterranei del Palazzo dei Papi in piazza San Lorenzo.

