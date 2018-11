Salute e sicurezza sul lavoro, aperte le iscrizioni a i corsi di aggiornamento obbligatori

NewTuscia – VITERBO – L’area Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo sta organizzando, a partire dal prossimo 28 novembre, una serie di corsi di formazione per l’aggiornamento obbligatorio per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, destinati a tutte le categorie interessate. I percorsi formativi sono studiati per illustrare, aggiornare ed approfondire le responsabilità delle principali figure previste dalle norme di legge, nonché per fornire un aggiornamento sulle nozioni di base al fine di comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende.

La formazione rappresenta una delle principali misure di prevenzione e protezione volta sia a rendere datori di lavoro e dipendenti consapevoli dei rischi lavorativi cui sono esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Negli anni il lavoratore ha assunto un ruolo di “parte attiva” all’interno dell’organizzazione aziendale e dunque è fondamentale che tutti gli individui facenti parte di tale organizzazione si impegnino costantemente nella corretta applicazione di tutte le procedure volte ad una riduzione dei rischi e, quindi, in ultima analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Confartigianato Imprese di Viterbo invita tutte le aziende interessate a valutare la propria situazione dal punto di vista della formazione e dei vari adempimenti documentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a contattare l’ufficio Ambiente & Sicurezza al numero telefonico 0761-337942 per ricevere tutte le informazioni necessarie in merito alle iscrizioni, al calendario e ai programmi delle varie attività formative in partenza.

Confartigianato Imprese Viterbo