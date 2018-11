A Perugia la Semifinale di “Imprò”: nuova sfida per 8 ImprovvisAttori professionisti

NewTuscia – PERUGIA – La rassegna teatrale firmata Voci e Progetti continua Venerdì 9 novembre al Teatro di Rebecca, in Via Canali a Perugia alle 21:00, con la 2° semifinale di Imprò, il Campionato di Improvvisazione Teatrale Professionisti.

Otto attori professionisti improvvisatori, o ImprovvisAttori, sono pronti a misurarsi per l’accesso alla finalissima del 30 novembre. In palio il titolo di migliori improvvisatori d’Italia.

Quando le regole del teatro si fondono con quelle delle competizioni danno vita a una nuova forma spettacolare di intrattenimento, in cui la magia e le emozioni che si creano sul palcoscenico si uniscono all’eccitante coinvolgimento delle gare.

COS’E’ IMPRO’ Imprò è una gara teatrale tra due agguerrite squadre di attori improvvisatori che si sfidano sul palco a suon di risate e poesia per accaparrarsi il favore del pubblico, chiamato ad esprimere il proprio voto al termine di ogni improvvisazione e a suggerire temi e ispirazioni. Imprò ha una cornice fresca e dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e la massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia! Gli 8 attori improvvisano su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche mentre il notaio aggiunge difficoltà e decide la tipologia delle improvvisazioni e la lunghezza dei games.

GLI SFIDANTI. Due squadre sul palcoscenico, i Blu e gli Arancioni, e 8 attori professionisti improvvisatori, anzi improvvisAttori, tra i migliori in Italia, pronti per la sfida di venerdì prossimo.

La squadra dei Blu schiera per l’occasione due improvvisatori bolognesi, Fabio Magnani e Luca Gnerucci, la perugina Cecilia Fioriti e Renato Preziuso, attore e Direttore Artistico dell’Associazione Teatrale Voci e Progetti; per la squadra degli Arancioni gareggiano il fiorentino Daniele Marcori, la pesarese Debora Fedrigucci, Antonio Contartese, sempre da Bologna e Nicola Frascati, perugino doc.

Tutto è improvvisato, anche gli interventi musicali che accompagnano l’azione scenica. Il musicista Alessandro Cistofori e il dj Matteo Scorteccia si avvicenderanno con composizioni estemporanee alla tastiera, il primo e, l’altro, selezionando tracce dalla sua immensa raccolta virtuale: il risultato è un tappeto musicale che scandisce il ritmo e l’atmosfera delle scene.

L’arduo compito di vigilare sull’andamento della gara spetterà a Massimiliano Trevisan che indosserà le vesti del giudice mentre la conduzione della serata è affidata all’energia e al fascino di Mariadele Attanasio, attrice e formatrice di Voci e Progetti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Da segnare in agenda la finalissima del Campionato di Improvvisazione, il 30 novembre, e l’evento speciale che il 14 dicembre chiuderà la rassegna arricchendo questa imperdibile stagione dedicata all’improvvisazione teatrale. Tutta la rassegna gode del patrocinio del Comune di Perugia .

CORSI DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE Per chi vuole provare l’emozione di salire sul palco ad inventare storie usando solo la propria fantasia sono aperte le iscrizioni ai corsi di improvvisazione teatrale: tutto il mese di novembre continueranno le lezioni di prova gratuite , presso la sede di Voci e Progetti in via Morettini 57/a (Zona Settevalli). Una palestra di vita, un mondo imprevedibile in cui non è necessario avere esperienze teatrali precedenti. I corsi si terranno di mercoledì o giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00. Informazioni su www.vocieprogetti.it.

TUTTE LE PROSSIME DATE DELLA RASSEGNA:

9 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00 – IMPRO’ BLU VS ARANCIO

30 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00 – IMPRO’ LA FINALISSIMA

14 DICEMBRE 2018, ORE 21.00 – SERATA/EVENTO A XMAS CAROL IMPROV

Teatro di Rebecca – Oasi Sant’Antonio, via canali 14, Perugia

INFO UTILI Ingresso intero: € 13,00 – Ingresso ridotto € 10,00 ( ha diritto al biglietto ridotto chi prenota on-line entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo ) – PRENOTAZIONI: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it

Voci e Progetti Perugia