La Viterbese-Castrense perde in casa 2-1 con la Sicula Leonzio, ora è crisi

NewTuscia-VITERBO- La Viterbese-Castrense perde in casa 2-1 con la Sicula Leonzio in casa 2-1 i gialloblù, sono in crisi di gioco e d’idee, il primo tempo ben giocato aveva illuso i tifosi. poi lo svantaggio subito su calcio d’angolo ad opera di Aquilanti ad inizio ripresa ha evidenziato le lacune difensive della squadra di Mr.Lopez. Il pari di Baldassin ha dato l’illusione di poter cambiare il corso della partita. Poi è calato il sipario con la rete Gammone dalla distanza ha riportato i siciliani nuovamente in vantaggio, vano il forcing finale dei gialloblù. Ora si fa dura ed è crisi, la panchina di Mr.Lopez è rovente si aspettano le decisioni della società.

Passiamo alle formazioni

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, De Giorgi, Atanasov, Rinaldi, Bovo, Saraniti, Palermo, Baldassin, Polidori, Pacilli, De Vito.

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Micheli, Schaeper, Cenciarelli, Perri, Bismark, Milillo, Messina, Zerbin, Otranto, Sini, Svidercoschi, Damiani.

SICULA LEONZIO: Narciso, Talarico, Squillace, Aquilanti, Esposito, Sainz Maza, Ferrini, De Rossi, Cozza, Marano, Gomez.

A disposizione di Mr. Paolo Bianco; Polverino, Giunta, Rossetti, Ripa, Russo, Esposito, De Felice, Vitale, Palermo, Gammone.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Assistenti : Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Andrea Micaroni di Chieti.

Note: Giornata temperatura mite,terreno di gioco in buone condizioni, spettatori presenti 800 circa

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio vivace dei siciliani, molto attivi a centrocampo ed attacco.

Al 5° corner per gli ospiti; senza esito la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 10° Sicula pericolosa in attacco e vicina al vantaggio, con una bella azione di Marano ex di turno, che serve Sainz Maza, che conclude in porta con un diagonale rasoterra dal lato destro dell’area di rigore gialloblù, il pallone esce fuori di poco dal palo destro della porta gialloblù difesa dal portiere Forte.

Al 14° angolo per i siciliani la difesa gialloblù libera, poi Marano dalla trequarti effettua un controcross per servire Ferrini, che incorna il pallone di testa e colpisce la parte alta della traversa della porta della Viterbese.

Al 18° contropiede della Viterbese con Pacilli, che se ne va in velocità e giunto sul fondo effettua un tiro cross facile preda del portiere Narciso della Sicula Leonzio.

Al 20° bella triangolazione della Viterbese dal limite dell’area ospite con conclusione in pallonetto di Pacilli, che esce di poco alta sopra la traversa.

Al 22° Viterbese pericolosa in attacco, cross di De Giorgi, che dalla fascia destra effettua un cross colpo di testa di Polidori e grande parata del portiere Narciso in due tempi.

Al 23° tiro di Baldassin dal limite, che finisce alto sopra la traversa.

Al 24° viene ammonito Marano della Sicula per fallo su Pacilli dai 20 metri;della battuta si incarica Pacilli, ma il suo tiro viene respinto dalla barriera ospite, nulla di fatto.

Al 39° La Viterbese si fa viva in attacco con un colpo di testa di Polidori su assist di Pacilli il pallone si perde a lato.

Al 41° viene ammonito De Giorgi della Viterbese per gioco falloso.

Al 44° Viterbese vicinissima al vantaggio con un gran tiro di Saraniti, che viene respinto sulla linea di porta da un difensore ospite, poi la palla giunge sui piedi di Polidori, che da pochi metri tira forte in porta a botta sicura, ma anche questa volta miracolosamente un difensore siciliano respinge il pallone mandandolo in corner.

al 45° ancora Saraniti, che servito in area di rigore siciliana da posizione decentrata conclude in porta, il portiere Narciso della Sicula Leonzio para in due tempi.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di 0-0 con la Viterbese molto pericolosa in attacco nella fase finale del primo tempo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° tiro di Marano della Sicula Leonzio parato dal portiere Forte della Viterbese.

Al 5° gran conclusione in girata al volo di de Rossi con deviazione in corner del portiere Forte in corner. Sul susseguente calcio d’angolo la Sicula passa in vantaggio pallone scodellato in area sulla palla vacante si è avventato Aquilanti, che da pochi passi a messo in rete per il vantaggio ospite.

Al 7° viene ammonito Pacilli della Viterbese per una entrata da dietro.

Al 9° Viterbese vicina al pareggio con Saraniti, che tira in porta, il portiere Narciso respinge in tuffo.

Al 10° la Viterbese perviene al pareggio con Baldassin,che approffitta di una uscita maldestra di Narciso e con un gran tiro mette in rete.

Al 12° cambio nella Viterbese; esce Polidori al suo posto entra Bismark.

Al 14° Anche la Sicula Leonzio provvede ad un triplo cambio; escono Sainz Maga ,Gomez, Squillace al loro posto entrano al loro posto Rossetti, Esposito, Gammone .

Al 18° la Sicula si porta di nuovo in vantaggio con un grande tiro dalla distanza di Gammone, che si insacca all’angolino alla sinistra del portiere gialloblù Forte proteso in tuffo.

Al 30°doppio cambio nella Viterbese ; entrano Cenciarelli e Messina escono Bovo e De Giorgi.

Al 31° cambio nella Sicula ; esce Cozza ed entra in campo Giunta.

Al 40° sostituzione nella Viterbese, esce Baldassin ed entra in campo Zerbin.

Inutile il forcing finale della Viterbese la partita finisce 2-1 per la Sicula-Leonzio ormai è crisi in casa gialloblù.

CLASSIFICA

TRAPANI 21

RENDE 20

JUVE STABIA 19

VIBONESE17

SICULA LEONZIO 17

CATANIA 14

CASERTANA 13

POTENZA 12

CATANZARO 11

CAVESE 11

BISCEGLIE 10

RIETI 10

FRANCAVILLA 9

MONOPOLI 8

SIRACUSA 8

REGGINA 8

PAGANESE 2

VITERBESE-CASTRENSE 0

MATERA -4

PROSSIMO TURNO

BISCEGLIE-MONOPOLI

CASERTANA-TRAPANI

CATANIA-CATANZARO

CAVESE-JUVE STABIA

MATERA-VITERBESE-CASTRENSE

REGGINA-PAGANESE

RIETI-POTENZA

SICULA LEONZIO-RENDE

VIRTUS FRANCAVILLA-SIRACUSA

RIPOSA LA VIBONESE