Chia, a Spazio Corsaro “Nuovomondo” di Emanuele Crialese

NewTuscia – CHIA – Nuovomondo è un film del 2006 di Emanuele Crialese.

Girato per la maggior parte in lingua siciliana, è stato realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tra le musiche della colonna sonora vi è Sinnerman nella versione di Nina Simone.

All’inizio del XX secolo, la famiglia siciliana dei Mancuso lascia Petralia Sottana alla volta dell’America. Salvatore, deluso da una terra poco generosa, si affida alla Madonna dell’Alto e, dopo averle offerto un sasso macchiato di sangue e portato in bocca in segno di sacrificio come da antica tradizione si usa fare a Petralia, le chiede quale strada prendere, se restare o partire. Il “segno” arriva: poco dopo Pietro, il figlio muto, porta le foto di un ortaggio tanto grande da dover essere trasportato su una carriola. Il protagonista si prepara allora a scoprire il Nuovo Mondo: dopo aver venduto i miseri averi per acquistare vestiti e scarpe buone, s’imbarca per l’America con i figli, la madre, Donna Fortunata e altri italiani.

Venerdì 9 novembre, ore 21:15

SPAZIO CORSARO

Via Ripetta, 20 – Chia (VT)