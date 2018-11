Bilancio positivo per le Scantinate nel Borgo di Grotte di Castro

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Le Scantinate nel Borgo, che si sono svolte a Grotte di Castro nell’ultimo ponte festivo, hanno chiuso con un bilancio positivo che poteva essere ancora più proficuo se il tempo meteo fosse stato più clemente. “ Le condizioni meteo e gli allarmi che sono stati emessi in quei giorni hanno condizionato molto i turisti nel muoversi – ci dicono gli organizzatori – anche con questo svantaggio tanta gente ha riempito le nostre cantine degustando i nostri piatti e bevendo del buon vino.” Anche la prova di offrire la possibilità ai turisti di pranzare la domenica è sembrata molto riuscita “ Per noi era la prima volta che aprivamo le cantine a pranzo – dicono gli organizzatori – la cosa è stata apprezzata da tante persone che sono arrivate a Grotte di Castro in mattinata dove hanno potuto visitare il nostro borgo le varie mostre aperte, per poi concedersi un buon pranzo a base di polenta, coratella, carne alla brace, prosciutto nostrano e tante prelibatezze della nostra zona”.

Molte visite anche per le due eccellenze del territorio; la cantina di Antonella Pacchiarotti e Villa Caviciana. Buon successo sia di partecipanti che di pubblico al primo Contest Fotografico dal titolo Racconta Grotte… organizzato da Tuscia Fotografia nel contesto delle Scantinate nel Borgo 2018. “ Un particolare ringraziamento alla Dott.sa Maria Flavia Marabottini direttore del Museo Civita e responsabile della Biblioteca punto di raccolta di tute le immagini – ci dicono gli organizzatori – Altro ringraziamento a Francesca Petri che ha curato l’allestimento della mostra fotografica” che ha visto tre premi ex aequo con le seguenti motivazioni : “La fatica del Lago” Danilo Cordelli – L’immagine, ben equilibrata nei contrasti tra luci e ombre, mette in evidenza la prospettiva di un lavoro che ancora esiste sulle rive del lago di Bolsena.

“Il pensatore (ritratto)” Silvia Melosini – La fotografa ha colto in un’espressione pensierosa il personaggio più caratteristico del nostro paese. In questa immagine traspare il suo sguardo penetrante e la sua mente aperta.. Anthropos l’uomo (Via del Santuario) Tiziano Donati – l fotografo mostra un angolo caratteristico del paese mettendo in evidenza le linee architettoniche di un borgo ancora vivo e in buono stato di conservazione. Apprezzati anche le mostre di pittura di Michael Franke e Ugo Bevilacqua, come l’incontro letterario con Pietro Paris che ha raccontato il Vino,le mutande di mio padre e le bibliche maledizioni. Memorie grottane di canti, vino e vignaiuoli con la voce/regia Francesco Peleggi e quelle narranti di Antonello Donati e Marco Piccinelli.

Quest’ultimo evento è stato organizzato da CaffèManerva e inserito all’interno del programma delle Scantinate nel Borgo 2018. Hanno fatto da cornice alla manifestazione i laboratori d’arte con le riproduzioni di gioielli etruschi del laboratorio orafo Arte Etrusca di Sovana, i presepi artistici di Bruno Fiata e i vasi etruschi di Roberto Bellucci.

Scantinate nel Borgo staff