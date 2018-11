Vitorchiano, ecco i vincitori dell’Instagram Photo Contest e del concorso fotografico

NewTuscia – VITORCHIANO – Si sono conclusi lo scorso 18 settembre l’Instagram Photo Contest #myvitorchiano2018 e il 31 ottobre il contestuale concorso fotografico riservato alle scuole. Scopo dell’iniziativa, come negli anni precedenti, la sensibilizzazione verso i temi ambientali, la valorizzazione del territorio e del paesaggio nonché il senso di appartenenza attraverso la fotografia; il concorso Instagram, giunto alla seconda edizione, è stato un grande successo, con centinaia di scatti che di fatto hanno contribuito e contribuiranno alla promozione del borgo di Vitorchiano attraverso le condivisioni sui social network.

“La grande forza di quest’anno – ricorda il consigliere delegato Alessandro Vagnoni – è stata credere sempre do più, parallelamente al tradizionale concorso riservato alle scuole, alle potenzialità di Instagram. L’obiettivo, in questo caso, è stato sfruttare le potenzialità di un social che conta milioni di utenti ed è utilizzato dagli amanti della fotografia, per diffondere le bellezze di Vitorchiano; i risultati ci hanno dato ragione con duecento fotografie partecipanti, il doppio rispetto alla precedente edizione, alcune delle quali hanno riscontrato tantissime visualizzazioni”.

Il concorso ha decretato vincitori la classe 2A della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito dedicato alla scuola, e quindi Francesco Pecci, Valentina Ragni e Giulia De Amicis per l’Instagram Photo Contest #myvitorchiano2018. Su Instagram lo scatto vincitore è stato scelto tra circa 200 foto partecipanti, che hanno ricevuto migliaia di like. Tutte le foto saranno a breve visibili sulla gallery del sito del Comune di Vitorchiano e andranno ad abbellire il calendario comunale della raccolta differenziata, nell’edizione 2019 che a dicembre, insieme al kit di buste e alle altre importanti novità che riguarderanno la raccolta differenziata, sarà distribuito a domicilio a tutti i cittadini.

”Il nostro intento è stato stimolare il senso di appartenenza al nostro territorio e lo spirito di condivisione – conclude l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – attraverso un appuntamento fisso, un momento da ripetere anno dopo anno che in qualche modo, aiuti a ‘riprendere’ Vitorchiano da diversi punti di vista per una sua maggiore e profonda conoscenza. Questi alcuni tra i principali obiettivi del concorso fotografico riservato alle scuole e dell’Instagram Photo Contest, i cui scatti migliori saranno utilizzati anche nel calendario annuale della raccolta differenziata. Sviluppiamo così anche un collegamento con i temi ambientali coinvolgendo, in particolare, la scuola”.

Il prossimo appuntamento sarà quindi per dicembre quando, all’interno degli eventi per le festività natalizie, sarà inserita la premiazione dei vincitori presso la sala consiliare del Comune di Vitorchiano.

COMUNE DI VITORCHIANO