NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio Viterbo organizza mercoledì 7 novembre, ore 11, l’incontro dedicato all’autoimprenditorialità per giovani neet.

Per l’occasione interverrà Paola Caporale, agente territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito per presentare i due progetti di sostegno alla creazione di impresa per giovani aspiranti imprenditrici:

“YES, I START UP” – Formazione per l’avvio di impresa. Misura 7.1 ( PON IOG e PON SPAO);

“SELFIEmployment” – Fondo Rotativo Nazionale per l’incentivazione all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. Misura 7.2 (PON IOG e PON SPAO).

A seguire possibilità di colloqui di assistenza individuali (su prenotazione: tel. 0761.234427 –imprenditoria.femminile@vt.camcom.it).

L’ingresso all’evento è libero. Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza alla mail: imprenditoria.femminile@vt.camcom.it