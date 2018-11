Il Presepe vivente di Tarquinia cerca figuranti

NewTuscia – TARQUINIA – “Sono aperte le iscrizioni per partecipare come figuranti alla rappresentazione”. Lo comunica l’associazione Presepe vivente di Tarquinia, che ha distribuito in questi giorni nelle attività commerciali i moduli per prendere parte alle tre date della rievocazione: il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio 2018. “La macchina organizzativa è a pieno regime. – continua – Come sempre, le comparse avranno un ruolo fondamentale per la buona riuscita del presepe che, in quest’edizione, vedrà rinnovate le scenografie del mercato e una maggiore cura dei dettagli negli allestimenti lungo il percorso”.

A fare da scenario il convento di San Francesco, il gioiello architettonico che domina la parte più alta del centro storico con vista sull’entroterra della Tuscia. “I moduli, una volta compilati, andranno riconsegnati entro il 30 novembre all’ufficio informazioni turistiche della barriera San Giusto. – conclude l’associazione Presepe vivente di Tarquinia – Ci si può iscrivere direttamente anche attraverso la nostra pagina facebook “. Per informazioni è possibile scrivere a presepeviventetarquinia@gmail.com o chiamare al 328 3396866 o 329 6351828.

Angelo Martin