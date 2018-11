Inaugurazione “Profashionist”, presenta Floriana Secondi tra show ed estetica

NewTuscia – ROMA – Venerdì 9 Novembre 2018 ore 17,30 inaugurazione PROFASCHIONIST in via Germano Sommeiller 10 a Roma. Nel nuovo ed l’innovativo Beauty Center, ci saranno dimostrazioni tecniche in forma di Show realizzate da professionisti del settore. Presenta la serata in forma di un vero e proprio show l’esperta e brava conduttrice Floriana Secondi vincitrice del Gf3, che è anche la titolare del bellissimo centro insieme a suo cugino l’eclettico imprenditore Emanuele Costa, per questa nuova avventura in un meraviglioso viaggio nel benessere e nell’estetica globale. Lo stile dell’allestimento realizzato dallo scenografo Alessandro Nikolassy, che ha dato uno colore argento al centro creando una luce particolare ed accogliente.

Verrano eseguite delle dimostrazioni in forma di show, create in prima assoluta dal direttore tecnico Vittorio Genise nella zona dall’Hair Styling, in particolare l’acconciatura innovativa Argent Profashionist realizzata sui capelli delle modelle del concorso Miss Reginetta con la vincitrice 2018 nazionale Alessia Antonetti, mentre Serena Scalia eseguirà un trattamento di Laser a Diodo e di Radio Frequenza sul viso di un ospite, con il Make Up permanent di Lisbeth, il massaggio relax hot stone con pietre calde di origine vulcanica a cura di Gloria Martino, e la chirurgia estetica botox e filler, della dottoressa Simona Mercuri.

Ci saranno delle esibizioni di cantanti e performer con Dj Set, con un gradito aperitivo buffet offerto dal Ristorante e Drink Bar attigui di prossima apertura, facente parte in sinergia con stessa struttura del Beauty Center PROFASHIONIST.

Sono stati invitati gli ospiti:

Turchese Barracchi de Laurentis, Nadia Bengala, Alessandro Socchi, Luana D’esposito la ventriloqua di Paolo Bonolis, la Marchesa Daniela del Secco D’aragona, dal grande fratello Filippo Contri, Danilo D’Aquino Angelo Sozio , Jessica Morlacchi, Kiko Nalli, Paolo Pazzaglia, Francesca de Andrè, Daniela Dada Loi, Manolo the Piton, Vladimir Lussuria, Guendalina Tavassi, Emanuela Titocchia, Guendalina Canessa, Maurizio Battista , Angelo Martini, l’Imperial Management di Milano (manager della stessa Floriana e di Fabrizio Corona, Marco Ferri, Mercedes Engher, Elena Morales,) e poi ancora la stilista Raffaella Tirelli, Stefano Tacconi, Antonio Marziale, Henry Pass di radio m2o, Ketty Bellon, il regista Stefano Stefanelli e Roberta Nenni, Jessica Nicolassy, Mino Sferra, Giovanni Pallotta, Laura Mazzei, Luisa Monte Giordano, Luca Napolitano, Salvatore Stolfi, Stefania Beninato, Arianna De Angelis, Marzia Serdoc, Giulio de Nicolais, Antonietta di Vizia, Giancarlo Aleandri, Marcy, Fedele Bellusci, e tanti altri graditi ospiti con la presenza di Radio Free station, Radio Italia anni 60 . Sicuramente “Profashionist”con un nome così accattivate diventerà un Beauty Center di riferimento è sicuro successo della Capitale.

Angelo Martini