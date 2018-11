Consorzio Zafferano di Nepi, solo grandi numeri per Gusto & Fantasia

NewTuscia – NEPI – Ottimismo e soddisfazione tra i ristoratori per l’iniziativa: lo Zafferano di Nepi inizia a riscuotere successo tra i consumatori

Solo sorrisi in casa del Consorzio Zafferano di Nepi. Poco più di una settimana dopo il via, l’iniziativa Gusto & Fantasia ha già riscosso un enorme successo. Finora, infatti, sono circa 500 i piatti cucinati dai venti punti di ristoro affiliati. Circola soddisfazione tra i ristoratori, tutti supportati dall’attività di comunicazione del Consorzio.

In un territorio dove fino a poco tempo fa lo zafferano era pressoché sconosciuto, sia gli imprenditori che i clienti sono entrati in contatto con un ingrediente nuovo che si aggiunge alla lista dei prodotti tipici della Tuscia: l’oro rosso inizia a comparire sulle carte e sui tavoli dei ristoranti della Regione, suscitando la curiosità e l’orgoglio dei cittadini. Gusto & Fantasia si pone come il tramite tra il prodotto e la gente: creare consapevolezza nei confronti dei consumatori è il primo passo per il successo.

Continua, intanto, l’impegno quotidiano del Consorzio in termini di raccolto: rispetto al 2017 – anche grazie all’ingresso di nuovi soci – i numeri sono cresciuti del 30%. La fioritura di Crocus Sativus è andata ben oltre le aspettative, producendo un raccolto meraviglioso nonostante le condizioni meteo ultimamente proibitive. Basti pensare che nel primo giorno sono stati raccolti poco più di 20 kg di fiori.

I laboratori saranno al lavoro per le prossime due settimane, dalle prime luci del mattino fino a sera. Tanta passione e tanto impegno vengono profusi quotidianamente, con l’obiettivo di portare avanti un progetto ambizioso e affascinante.