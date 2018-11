Confartigianato Imprese Terni sta incontrando le scuole per una scelta orientata al mondo del lavoro

NewTuscia – TERNI – Tra solo due mesi, gli studenti delle terze della scuola media si troveranno al fatidico momento dell’iscrizione alle scuole superiore.

La scelta della scuola è una decisione spesso difficile e sofferta, presa in un periodo critico e delicato com’è l’adolescenza. Compiere questa scelta è un processo complesso che coinvolge, quali fattori fondamentali, gli interessi e le inclinazioni specifiche degli studenti, ed allo stesso tempo soggetto a forti condizionamenti indotti dall’ambiente sociale che li circonda.

Molti studenti, pur trovandosi alla fine di un importante percorso scolastico hanno il problema di capire qual è la scuola superiore adatta a loro. Non tutti infatti arrivano a gennaio con le idee ben chiare sulla scuola che vogliono frequentare dopo le medie, e il rischio è di ritrovarsi a frequentare per 5 anni la scuola sbagliata!

Per evitare che questo accada, anche quest’anno Confartigianato Imprese Terni, sta proponendo un’importante attività di orientamento, rivolto agli studenti delle terze medie e ai loro genitori. Un prezioso strumento in grado di far riflettere sulle scelte future più consapevoli.

Scuola e Lavoro, l’importanza di una scelta consapevole, si conferma uno dei progetti più innovativi ed utili ideati dall’Associazione e che quest’anno i docenti, i dirigenti di scuola di primo grado di tutta la Provincia di Terni , come dai ragazzi e le loro famiglie, hanno deciso più che mai di condividere perché l’obbiettivo non è quello di indicare la scelta migliore, ma fornire più elementi possibili per rendere consapevoli i ragazzi e i genitori circa le opportunità che il mondo del lavoro offre per il prossimo futuro”

Quasi 30 gli incontri, oltre 1000 studenti di Terni e della Provincia e i rispettivi incontri con i genitori svolti da ottobre a oggi per illustrare uno spaccato reale dell’economia sia territoriale, sia nazionale, sia europea, fornendo dati e preziosi strumenti utili alla scelta del percorso di orientamento degli studi o della professione futura che gli studenti andranno ad intraprendere; per guidarli e sostenerli in una scelta la più consapevole possibile.

Il progetto di Confartigianato Imprese Terni, condiviso anche dalla Direzione Scolastica Regionale, è cominciato puntuale nel mese di Ottobre, con giornate di orientamento sia per i ragazzi, sia per i genitori. Si trova a metà del percorso annuale e coinvolge tutte le scuole di Terni e Provincia.

L’iniziativa, vanta il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. Informazioni e aggiornamenti sul progetto presso Confartigianato Imprese Terni 0744.613311 -info@confartigianatoterni.it

Confartigianato Imprese Terni