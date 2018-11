Viterbese-Sicula Leonzio: ecco la modalità d’acquisto dei biglietti

Riceviamo e pubblichiamo da Viterbese Castrense”

“L’A.S. Viterbese Castrense comunica che da domani 5 novembre 2018 sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara di recupero della prima giornata di campionato contro la Sicula Leonzio presso i consueti punti vendita.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

• TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE: euro 15,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA INTERO: euro 20,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO DONNE: euro 10,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO DONNE: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 3,00 + diritto di prevendita

• CURVA OSPITI INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

I biglietti per il settore ospiti (costo € 10,00 oltre il diritto di prevendita) potranno

essere acquistati online sul sito www.go2.it entro le ore 19 del giorno antecedente la

gara.

RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA PER IL SETTORE

OSPITI NON SARA’ APERTA.”