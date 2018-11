Montefiascone celebra i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il 4 novembre si celebra il quarto anno centenario dalla fine della I^ Guerra Mondiale quale ultimo anno della guerra. l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra Sez. di Montefiascone, ha inteso celebrare l’evento con una serie di iniziative.

Dal 4 al 14 novembre presso la Biblioteca Comunale di Montefiascone sarà allestita una mostra di opere artistiche realizzate dagli studenti del liceo scientifico artistico F.Orioli di Viterbo, un Istituto in “prima linea” sempre presente in manifestazioni culturali territoriali e nazionali distinguendosi sempre e con ottimi risultati. La nostra proposta di raccontare la I^ Guerra Mondiale con l’arte, è stata accolta con partecipato interesse da parte dei docenti che hanno dimostrato e trasmesso una particolare emotività agli studenti nella realizzazione di opere di pregevole valore espressivo capaci di trasmettere sensazioni uniche considerata la giovane età degli autori, una Mostra unica nel suo genere per il nostro territorio da non perdere.

Durante la cerimonia che si svolgerà al monumento eretto a simbolo di tutti i caduti di tutte le guerre posto nel giardino Comunale, verrà illustrato un percorso di aspetti e fatti curati da Normando Onofri e Giancarlo Breccola, che fotografano la vita quotidiana nel 1918 e più che una ricerca è un quaderno d’appunti, dedicato alla memoria e ai sacrifici sofferti dai nostri concittadini che, sul fronte esterno e delle battaglie e sul fronte interno, dovettero faticosamente impegnarsi nella costruzione di una nuova pace.

Per i racconti commemorativi, verranno letti due brani, uno tratto dal libro curato dall’A.N.M.I.G. “chissà come si sentivano” una raccolta emozionale di elaborati degli studenti di terza media, il secondo una emozionante lettera dal fronte di un soldato che scrive alla famiglia.

Queste iniziative vanno al di là del semplice impegno rievocativo, ma ci fanno entrare in percorso stimolante e emotivo, contribuendo alla conservazione della memoria . A.N.M.I.G

sez. di Montefiascone