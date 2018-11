Danni a comparto agricolo da maltempo: vertice convocato da Battistoni (resp. naz. Agr. fi)

NewTuscia – VITERBO – “Il maltempo continua a non dare tregua ai nostri agricoltori. Si passa da serre distrutte a colture devastate, fino a stalle e cascine non più utilizzabili; dalle regioni del nord fino alle province più a sud, senza eccezione alcuna. Per questo, come Responsabile del Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia, ho convocato per martedì 6 novembre p.v. una riunione con tutti i nostri parlamentari, assessori e amministrator i che si occupano di questo settore, per cercare di avere il quadro completo della situazione e porre in essere una serie di provvedimenti ed iniziative da proporre al Governo. Ci sono azioni che vanno compiute in fretta, come la stima dei danni, sia per attivare i fondi europei da dedicare al ristoro del comparto, che per riallocare i fondi regionali. L’agricoltura è stata messa in ginocchio e noi non possiamo stare a guardare”.