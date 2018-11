Lettera aperta: Treia, per un 4 novembre nonviolento!

NewTuscia – CALCATA – Da diversi anni in un numero crescente di città persone amiche della nonviolenza commemorano le vittime di tutte le guerre con cerimonie silenziose che attestano altresì un persuaso impegno contro le guerre e le violenze. Il 4 novembre 2018, alle ore 19, anche noi saremo davanti al monumento ai caduti di Treia per alcuni minuti di raccoglimento silenzioso in memoria delle vittime di tutte le guerre…

Documento sottoscritto da Paolo D’Arpini

Presidente del Circolo Vegetariano di Treia

– che il Parlamento approvi la proposta di legge d’iniziativa popolare per l’istituzione del Dipartimento per la difesa civile nonviolenta;– che l’Italia sottoscriva e ratifichi il Trattato Onu per la messa al bando delle armi nucleari;– che i fondi pubblici oggi destinati a strutture e strumenti di morte siano invece utilizzati in difesa dei diritti umani e del mondo vivente;– una drastica riduzione delle spese militari che oggi ci costano settanta milioni di euro al giorno;– una politica di disarmo;– un impegno particolare a contrastare la violenza maschilista, prima radice e primo paradigma di ogni violenza.