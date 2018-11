Italia Nostra Castelli Romani: il 3 novembre a Frascati convegno su “Gli acquedotti dell’Antica Roma”

NewTuscia – ROMA – Per iniziativa della sezione Italia Nostra Castelli Romani, sabato 3 novembre 2018 presso Villa Falconieri (via Borromini) a Frascati è in programma il convegno “Gli acquedotti dell’antica Roma” nonché: gli acquedotti di Praeneste. Nuove ipotesi sul tempio della Fortuna Primigenia.

All’incontro, ad ingresso libero, organizzato a cura di Enrico Del Vescovo, presidente di Italia Nostra Castelli Romani, interverrà Luigi Casciotti, architetto, appassionato studioso di archeologia.

Se guardiamo al nostro passato si direbbe che abbiamo molto da imparare dalle nostre antiche civiltà, soprattutto per quanto riguarda la cura della risorsa acqua che i nostri avi dell’antica Roma cercavano di preservare e non sprecare, proprio al contrario purtroppo di quanto invece avviene nel tempo presente…

Luigi Casciotti, speleologo, architetto, naturalista, esperto di antiche opere idrauliche e tecniche costruttive. Ha collaborato alla realizzazione di interventi di archeologia sperimentale, risanamento ambientale e valorizzazione turistica di ipogei di interesse storico ed archeologico. Autore, con Vittorio Castellani, del volume “Indagine storico – strutturale sull’antico acquedotto delle Cannucceta (Palestrina, Roma)” Erga edizioni, 2001. Nel 2013 pubblica “Gli Acquedotti di Praeneste. Nuove ipotesi sul Tempio della Fortuna Primigenia”.

Per informazioni: Italia Nostra Castelli Romani 333/1135131.

Italia Nostra Lazio