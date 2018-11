Esordio amaro per la Viterbese: il Rieti sbanca il Rocchi e fa suo il derby

VITERBO – La Viterbese-Castrense perde in casa il derby con il Rieti grazie ad una rete di Gondo al 36° del primo tempo. La Viterbese non ha certo giocato una grande partita, anzi la vittoria degli amarantocelesti reatini tutto sommato è apparsa meritata, in quanto la formazione sabina è apparsa più compatta e meglio messa in campo e più preparata atleticamente.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, De Giorgi, Atanasov, Cenciarelli, Bovo, Saraniti, Palermo,Polidori, Sini, De Vito, Damiani.

A disposizione di Mr. Giovanni Lopez: Micheli, Perri, Bismark, Schaeper, Milillo, Baldassin, Messina, Zerbin, Pacilli, Otranto, Molinaro, Svidercoschi.

RIETI: Chastre, Gallifuoco, Palma, Cericola, Maistro, Papangelis, Dabo Soares, Todorov, Gualtieri, Diarra, Gondo.

A disposizione di Mr.Ricardo Cheu: Costa, Caparros, Catarino, Tommasone, Kean Giovanni, Paparelli, Criscuolo, Delli Carri, Demosthenous

Arbitro: Signor Alessandro Meleleo di Casarano (Le)

Assistenti: Signori Giuseppe Perrotti ed Antonio Severino entrambi di Campobasso

Note: Serata umida, terreno in buona condizioni spettatori presenti 1000 circa con rappresentanza ospite in curva Sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° contropiede della Viterbese Cericola giocatore del Rieti strattona De Vito lanciato in corsa e viene ammonito.

Al 5° corner per i gialloblù, pallone scodellato in area reatina colpo di testa di Polidori e grande parata del portiere del Rieti Chastre, che si accartoccia sul pallone e para in presa.

Al 12° la Viterbese va vicina alla rete del vantaggio con Polidori, che da distanza ravvicinata conclude in porta, il portiere del Rieti Chastre, compie un grande intervento e respinge il tiro dell’attaccante gialloblù.

Al 17° ancora gialloblù in attacco, con una rovesciata volante di Saraniti su cross dalla fascia destra di De Vito, che si perde alta sopra la traversa.

Al 19° grande parata del portiere della Viterbese Forte, che respinge due pericolose conclusioni ravvicinate in mischia sugli sviluppi di un corner a favore dei reatini.

Al 27° Rieti vicino al vantaggio con un colpo di testa di Todorov, che manda di poco fuori dal palo destro della porta difesa da Forte.

Al 30° viene ammonito De Vito della Viterbese per una entrata a centrocampo.

Al 32° la Viterbese si fa viva in attacco con cross di De Vito dalla fascia destra, che serve bel pallone in area reatina dove c’è Saraniti, che al volo in rovesciata conclude in porta il suo tiro si perde alto sopra la traversa.

Al 36° il Rieti si porta in vantaggio con Gondo, che servito da un preciso assist di Cericola, entra in area della Viterbese dal lato sinistro e con un diagonale rasoterra mette in rete all’angolino sinistro non lasciando scampo al portiere gialloblù Forte.

Al 44° viene ammonito Dabo del Rieti per fallo su Saraniti sulla trequarti campo.

Al 45° parata del portiere Forte della Viterbese su tiro di Gondo dal limite.

La prima frazione di gioco è terminata con il Rieti in vantaggio per 1-0, i gialloblù sono apparsi poco incisivi in attacco.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nella Viterbese ad inizio ripresa esce Damiani al suo posto entra Baldassin.

La Viterbese inizia a premere costringendo il Rieti sulla difensiva.

Al 10° viene ammonito Sini della Viterbese per un fallo sulla trequarti campo.

Al 12° tiro di Maistro del Rieti su calcio di punizione dai 30 metri che esce fuori di poco.

Al 14° altro cambio nella formazione gialloblù esce Cenciarelli al suo posto entra Pacilli

Al 16° Viterbese vicina al pari con Polidori il suo tiro viene respinto dal portiere reatino.

Al 18° miracolo di Forte per la Viterbese, che su tiro di Gondo, mette in angolo.

Al 20° viene ammonito Baldassin della Viterbese per un fallo.

Al 22° altra sostituzione nelle fila della Viterbese; esce Palermo al suo posto entra Zerbin.

Al 33° tiro del difensore gialloblù Atanasov, che viene deviato da un difensore in corner da un difensore, esce fuori di poco.

Al 36° doppio cambio; nel Rieti esce Cericola ed entra Criscuolo, nella Viterbese esce De Giorgi per Bismark.

Al 42° Rieti in contropiede vicino al 2-0 il tiro di Gondo esce fuori di poco.

La partita finisce 1-0 per il Rieti che vince il derby.

RISULTATI DELLA 10° GIORNATA D’ANDATA

PAGANESE-SICULA LEONZIO 0-1

SIRACUSA-CAVESE 3-1

TRAPANI-MATERA 2-0

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 5-0

POTENZA-CATANIA 3-1

CATANZARO-BISCEGLIE 1-1

JUVE STABIA-CASERTANA 1-1

VITERBESE-CASTRENSE-RIETI 0-1

RENDE-REGGINA

CLASSIFICA

TRAPANI 21

JUVE STABIA 19

RENDE 17

VIBONESE 17

CATANIA 14

SICULA LEONZIO 14

CASERTANA 13

POTENZA 12

CATANZARO 11

CAVESE 11

BISCEGLIE 10

RIETI 10

FRANCAVILLA 9

MONOPOLI 8

SIRACUSA 8

REGGINA 8

PAGANESE 2

VITERBESE-CASTRENSE 0

MATERA -4

PROSSIMO TURNO

BISCEGLIE-MONOPOLI

CASERTANA-TRAPANI

CATANIA-CATANZARO

MATERA-VITERBESE-CASTRENSE

CAVESE-JUVE STABIA

REGGINA-PAGANESE

RIETI-POTENZA

SICULA LEONZIO-RENDE

VIRTUS-FRANCAVILLA-SIRACUSA

RIPOSA LA VIBONESE