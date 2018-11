Trasporto animali vivi, aperte le iscrizioni al corso di formazione obbligatorio

NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali vivi. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 23 novembre prossimo.

Il corso, avrà una durata di 12 ore e si svolgerà il 26 e 27 novembre 2018 nella sala formazione di Confartigianato, in via Garbini 29/G a Viterbo. Il corso è obbligatorio per gli operatori del trasporto di animali vivi, ed in particolare per guardiani e conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame e per i trasportatori di animali vivi qualora svolgano la funzione di guardiano o conducente. Al termine del percorso formativo si terrà l’esame finale.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che di mostrino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato Imprese di Viterbo, in via Garbini n. 29/g a Viterbo, tel. 0761-33791 –Fax 0761-337920, mail info@confartigianato.vt.it.