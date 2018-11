A New Generation Carmen Russo Enzo Paolo Turchie e Martini ricordano Desirèe Mariottini

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. “Le ragioni del cuore” condotta dall’ideatore di New Generation Marcy che presenta la storia molto toccante di mamma Martina Cignini, arriva da Monte Romano provincia di Viterbo con sua figlia Desiré Rotolo ballerina presente in puntata colpita da un tumore al braccio

Grande successo per l’incontro di due Numeri Uno sia nella vita che della televisione Italiana, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, intervistati dalla presentatrice Paola Delli Colli, nel programma Tv New Generation hanno ricordato la bellissima esperienza che stanno vivendo a Palermo con la loro Accademia di danza Energy Dance, ed il nuovo musical “L’amore salverà il mondo. Carmen ha ricordato il suo libro “Completamente io“Desideravo essere chiamata Mamma, che prossimamente sarà presentato alla fiera del libro di Roma. Bellissimo siparietto improvvisato con i ragazzi prima dell’inizio della puntata, che vede i due protagonisti dare dei consigli sulla danza e sullo spettacolo ai partecipanti molto emozionati ed entusiasti dell’incontro, hanno formulato tante domande. Enzo Paolo Turchi ha poi precisato quanto lo studio sia importante anche se poi il famoso ballo del Tuca Tuca, con la mitica Raffaella Carrà era tutto improvvisato al momento. Bellissimo il ricordo del Presentatore Angelo Martini ospite che a fine puntata che invita i ragazzi a fare un saluto alla giovane concittadina Desirèe Mariottini di Cisterna Di Latina, scomparsa tragicamente in questi giorni, precisando che non si devono accettare da nessuno sostanze dannose alla persona, e che grazie a questo tipo di programmi si può evitare di cadere in cose così spiacevoli e assurde impegnando i ragazzi giornalmente all’arte e allo spettacolo.

Puntate piene di arte e contenuti, nella rubrica eccellente “Le ragioni del cuore” condotta dall’ideatore di New Generation Marcy che presenta la storia molto toccante di mamma Martina Cignini, arriva da Monte Romano provincia di Viterbo con sua figlia Desiré Rotolo ballerina presente in puntata colpita da un tumore al braccio, ma grazie alla sua grande volontà adesso è guarita, mentre la mamma Martina per un’ operazione sbagliata all’ernia al disco è costretta a stare su una sedia a rotelle vita, rimanendo solo il 3% di possibilità di guarigione, con la bella sorpresa di suo marito Domenico Rotolo, dichiara con soddisfazione: “Ringrazio la mia famiglia che mi da la forza di andare avanti e New Generation perché sta dando tanto hai ragazzi, con l’attenzione dovuta a tutti seguendoli, nel loro percorso artistico per una esperienza che vale la pena viverla”.

Sempre gradita la performance di Tiziana Rivale con I’ve Nothing di Whitney Houston e il suo inedito “Notte astrale” musica di Luigi Piergiovanni dal penultimo Cd Babylon 2015, pubblicato dalla etichetta Interbeat.

Eccellente la scoperta di Pierpaolo Paolino 18 anni, Testimonial rivelazione del programma con la sua grande somiglianza a Gabriel Garko, aspirante attore e modello, gioca a calcio con il Monterotondo a livello agonistico come esterno destro, prossimamente sarà promozionato sui giornali nazionali Vip e Top.

Tante le proposte artistiche dei ragazzi di New Generation che è diventato sempre più un cult della tv Italiana, confermando il successo del programma, ed ecco alcuni giovani protagonisti: Noemi Gargano con Sei Bellissima, Lavina Cerresi “Credo” di Giorgia, Nicolò Bedetti balla break dance “Humble”, il duo Dennis Petrucci e Samuel Mastracci con “L’eternita” Di Fabrizio Moro, Francesca Baroncelli e Elisa Celeza con “La stessa” di Alessandra Amoroso”, Valeria Censi con Donna di Mia Martini, Chiara Regano Born to Be Alive, Gioia Grisanti La notte di Lorella Cuccarini, Nikolassy Teti Carillon di Mr. Rain, Alex Carolla Adesso Tu di Ramazzotti, Chiara D’Ascensi 12 anni arriva da Roma Occhi Profondi di Emma, Angelo Santirocco suona al piano live “I Pirati dei Caraibi, Siria De Angelis Bello Impossibile di Gianna Nannini, Ipnosy Musica e Swarovski, Pierpaolo ed Adalberto “Non mi avete fatto niente” e tanti altri che vedremo nelle puntate successive, ed infine il nuovo gioco sul corteggiamento di New Generation.

È stato realizzato un reality, alla Fattoria Faraoni a Sutri, i ragazzi hanno staccato i cellulari e si sono dedicati a varie prove giocando con gli animali e imbrattandosi con il fango. “Una sorta di ritorno alle origini, – dichiara con soddisfazione Marcy- alle cose naturali, per far capire che tutto il benessere della terra proviene dai sacrifici del passato e che ogni tanto dobbiamo dare valore alle cose semplici rispettando la natura e gli altri”

Grande filata di oltre 80 ragazzi con le coreografie della top model Annalisa Errera, volto Soprani, Fustemberg e con la collaborazione Federica Salamone, Roberta Cervelli truccatrici dell’ Accademia di trucco professionale e lo staff dall’Accademia Studio 13 di Roma.

Ospiti: Author Patty fashion blogger, Franco Renzi, Max Nascente.

E nel finale tutti dal ristoro da Fabio Celani davanti ad una torta per festeggiare con tutti i ragazzi il compleanno del giovane Dan Edward Jonescu per i suoi 18 anni, immortalati da Davide Crea, Giovanni Primo, Gennaro Giardino.

Quindi un programma di giovani per i giovani che mancava da tempo, con una programmazione capillare del gruppo televisivo Sciscione ogni Domenica su Gold ore 20.30 CH 17, SKY 828 ore 22 e ONE Tv CH 86 del Digitale Terrestre.

Ottima squadra di lavoro dal direttore di scena Giancarlo Aleandri, i giovani coreografi Marco Romanazzi e Giada Masci, il responsabile del programma Giuseppe Morelli, Angelo Martini per la comunicazione, produzione di Alessandro Censi, regia di Luciano Morelli.

Gennaro Giardino