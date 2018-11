Ludwig van Beethoven torna a San Martino al Cimino

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VT) – Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto dal Coro “Musica Reservata” il 27 ottobre, il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven, torna con “I suoni dello spirito” nella Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino . Nel borgo seicentesco, sabato 3 novembre alle ore 19:00 arriva la prestigiosa Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli, con i solisti Lucio Degani, Giada Visentin violino e Luigi Puxeddu violoncello.

Il bellissimo programma comprenderà di Maddalena Lombardini Syrmen il Concerto in Si bemolle magg. per violino e archi, di Giuseppe Tartini il Concerto per violoncello e archi in La maggiore e le Variazioni su un Tema di Corelli per violino e archi, di Tommaso Antonio Vitali la Ciaccona per violino e archi e di Giulio Meneghini il Concertone in Sol maggiore per archi.

Massimo Belli – Direttore della Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”. Premiato Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista e diretto, nelle più importanti sale italiane (Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Sala Bossi di Bologna, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Circolo della Stampa di Milano, Conservatorio di Torino, Teatro Litta di Milano, Castel Sant’Angelo a Roma, Festival di Todi, Estate Fiesolana, Sala dei Giganti a Padova, Aterforum di Ferrara ecc.) in tutta Europa, ex unione Sovietica, Turchia e Sud America. Ha interpretato i principali concerti del repertorio violinistico accompagnato da importanti orchestre: Sinfonica del Conservatorio di Praga (Ciaikovskji), Angelicum di Milano (Beethoven), Teatro Verdi di Trieste (Bruch), Haydn Philarmonia (Mendelssohn), Orchestra da Camera di Salisburgo (Mozart).

E’ stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della Haydn Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Ha collaborato con Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Adriano Vendramelli, Aldo Bennici, Piero Bellugi, Stefan Milenkovich, Tiziano Severini, Dan Zhu, Michael Flaksman, Domenico Nordio. Il grande compositore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino solo edito da Pizzicato.

Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca ecc. e inciso per Sipario Dischi e in prima mondiale per Nuova Era (insieme alla pianista Victoria Terekiev) musiche di Donizetti e di Tartini per la Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide per Concerto Classics e Brilliant Classics. Ha insegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di Solighetto e recentemente è stato invitato per una Masterclass al Conservatorio Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule di Mannheim e all’Accademia di Tallin. E’ docente ai Corsi di perfezionamento di Cividale. Nell’agosto 2002 ha avuto l’onore di dirigere l’orchestra del 40° formata dai premiati al Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto in occasione del suo quarantesimo anno di attività. E’ stato per cinque anni vicedirettore del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste.

Per il Fuori Festival e la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu” è promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com