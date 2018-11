Fatturazione elettronica. Confcommercio Lazio Nord incontra gli operatori sul territorio

NewTuscia – VITERBO – A partire dal 1° gennaio 2019 il nuovo processo di fatturazione BTB, riguarderà la totalità degli scambi commerciali, quindi diventerà obbligatorio per tutti i titolari di partita iva: commercianti, baristi, ristoratori, albergatori, artigiani, liberi professionisti, agricoltori ecc. Pochissime saranno le esclusioni da tale obbligo.

L’appuntamento è gratuito, aperto a tutte le imprese ed ha un taglio pratico, per consentire a tutti gli esercenti, che già adottano un gestionale o un registratore di cassa semplice o evoluto, di affrontare l’adempimento in modo adeguato, senza dover fare particolari “rivoluzioni” nella propria attività o investimenti onerosi. L’incontro si terrà il 5 Novembre 2018 presso la sede di Viterbo alle 14.30. Partecipare al nostro seminario consentirà a chi già utilizza il registratore di cassa o effettua documentazione cartacea a mano, di affrontare l’adempi mento in modo adeguato con strumenti intuitivi e facili da usare, flessibili , economici, e condividere i diversi servizi collegati al nuovo obbligo, come l’emissione delle fatture, la registrazione e la conservazione digitale, senza incorrere in sanzioni (RICORDA che la FATTURA IN FORMATO CARTACEO è da ritenersi come documento non emesso).

Come ogni cambiamento all’inizio bisognerà mettere in conto qualche sforzo in più e prendere confidenza con questo passaggio dal sistema analogico al telematico.

Per maggiori informazioni: tel. 0761 1521636 – confcommerciolazionord.viterbo@gmail.com