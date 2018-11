All’ICS Montalto di Castro il V “Trofeo Città di Montalto” per le Scuole di I grado

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – La squadra dell’ICS Montalto di Castro guidata dai Proff. Manuela Sacconi e Marco Procenesi, coadiuvati dai colleghi Eva Magrini e Marcello Rovai, si aggiudica la quinta edizione del“Trofeo Città di Montalto” e si qualifica per disputare la finalissima del “Trofeo Città di Viterbo” in programma a Viterbo il 5 giugno 2019, manifestazione conclusiva a cui sono ammesse le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi provinciali.

L’evento, che si è tenuto a Montalto di Castro mercoledì scorso, rientra nella programmazione del Progetto “Scuola-Movimento-Sport-Salute” per la realizzazione del quale si sono unite in un accordo di rete tutte le Scuole di I grado della Provincia di Viterbo e del quale è “capofila” l’IC “L. Fantappiè” di Viterbo. Tale progetto è patrocinato dai seguenti Enti: CONI Lazio, CIP Lazio, Amministrazione Provinciale di Viterbo, Comune di Viterbo, ASL di Viterbo, Ordine dei Medici di Viterbo, Panathlon Club di Viterbo, UIL Scuola di Viterbo ed è sostenuto dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

In particolare, il Trofeo “Città di Montalto” è patrocinato e sostenuto dal Comune di Montalto di Castro.

Oltre alla squadra vincitrice, hanno preso parte all’incontro la rappresentativa dell’IC “E. Sacconi” di Tarquinia, guidata dai Proff. Simone Tifi, Antonio Mancin e Mauro D’ Avino, la squadra dell’IC “I. Ridolfi” di Tuscania, coordinata dal Prof. Luigi Brachetti, coadiuvato dai colleghi Maurizio Sbarrini e Luigi Cardarelli, e la squadra dell’IC “Paolo III” di Canino guidata dai Proff. Salvatore Savino, Federica Marini, Silvia De Paolis e Bruno Papa. Ciascun Istituto ha schierato una rappresentativa di 40 elementi, che si sono confrontati nelle seguenti discipline: “acquacanestro” (un gioco propedeutico alla pallanuoto), pallavolo, pallamano e calcio a 5 presso la piscina e gli impianti sportivi comunali ad essa limitrofi. Per ciascuna disciplina si è svolto un torneo “all’italiana” e al termine degli incontri è stata stilata la classifica finale sulla base dei punteggi riportati da tutte le squadre in campo. Questa la classifica per ciascuna disciplina:

“Acquacanestro”: 1° Tarquinia – punti 4; 2° Montalto – punti 3; 3° Canino – punti 2; 4° Tuscania – punti 1;

Pallavolo: 1° Montalto – punti 4; 2° Tuscania – punti 3; 3° Tarquinia – punti 2; 4° Canino – punti 1;

Calcio a 5: 1° Montalto – punti 4; 2° Tuscania – punti 3; 3° Tarquinia – punti 2; 4° Canino – punti 1;

Pallamano: 1° Tarquinia – punti 4; 2° Tuscania– punti 3; 3° Montalto – punti 2; 4° Canino – punti 1.

La classifica finale ha visto quindi al primo posto l’ICS Montalto di Castro con 13 punti, seguito dall’IC Sacconi (12 punti), dall’IC “I Ridolfi” (10 punti) e dall’IC Paolo III con 5 punti. A fare gli onori di casa al momento delle premiazioni, la Dirigente dell’ICS di Montalto Grazia Olimpieri e per il Comune di Montalto gli assessori alla Cultura Silvia Nardi e ai Lavori Pubblici Giovanni Corona sempre vicini allo sport scolastico. I dirigenti della società di gestione degli impianti Maurizio D’Ascenzi e Francesco Tiselli, lieti di aver ospitato la manifestazione, hanno rinnovato l’invito alle Scuole per i futuri eventi sportivi. Le autorità si sono complimentate con i ragazzi per il comportamento tenuto sui campi improntato ad un sano spirito sportivo ed hanno ringraziato gli insegnanti accompagnatori per tutto il lavoro svolto.

Per l’Ufficio Scolastico provinciale era presente la Professoressa Letizia Falcioni che ha ringraziato quanti hanno dato il loro fattivo contributo per la buona riuscita della manifestazione: innanzi tutto il Comune di Montalto di Castro per il patrocinio, le società Centro Nuoto Montalto e ASD Centro Sport Montalto per la messa a disposizione degli impianti sportivi; il dottor Luciano dell’Ascenza che insieme all’Associazione Misericordia di Montalto ha garantito l’assistenza medico sanitaria. La Falcioni ha inoltre ringraziato l’intero staff arbitrale, composto dai Prof. Gianni Baleani e Gabriele Ventolini che hanno coordinato i numerosi arbitri scolastici presenti in posizione di alternanza Scuola-Lavoro, appartenenti all’IIS “V. Cardarelli” di Tarquinia, all’ITE “P. Savi” e al Liceo “S. Rosa” di Viterbo.