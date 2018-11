Agricoltura, tra la green economy e la nuova Pac

NewTuscia – Questo il tema al centro di una sessione degli Stati generali della green econmy in calendario il 6 novembre prossimo a Riminifiera.

Durante la 7° edizione degli Stati generali della green economy 2018 una sessione sarà dedicata a ” La green economy nell’agricoltura italiana e la nuova Politica agricola comune, Pac “. La sessione, che si svolgerà il 6 novembre 2018 dalle 15.00 alle 18.00 presso Riminifiera , nell’ambito di Ecomondo , vedrà la partecipazione del sottosegretario Pesce del Mipaaft , del ministero dell’Ambiente e delle maggiori istituzioni e associazioni del settore.

Nel dettaglio, la sessione tematica di approfondimento, evidenzierà i caratteri essenziali che la nuova Pac dovrà possedere per garantire la valorizzazione delle eccellenze nazionali e sarà l’occasione per presentare gli indirizzi e le priorità per un rafforzamento del carattere green dell’agricoltura italiana.

Il 1° giugno 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta per la riforma della Politica agricola comune valida per il periodo 2021-2027. Oltre a pianificare una sostanziale riduzione delle risorse , in particolare di quelle destinate allo Sviluppo rurale, sono previsti numerosi provvedimenti innovativi, in grado di modificare sensibilmente equilibri e dinamiche ormai consolidate. Identifica nove obiettivi generali , con una forte attenzione alla sostenibilità , ai cambiamenti climatici e anche a temi nuovi come i servizi ecosistemici , la bioeconomia , il rapporto tra alimentazione e salute .

La riforma della Pac è un’occasione per incrementare la diffusione di principi e pratiche tipiche della green economy, in grado di aumentare la competitività delle imprese agricole italiane sui mercati internazionali, migliorare il benessere e l’equità sociale e accrescere la qualità ecologica dei territori.

L’ Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali riconosce l’attribuzione di Cfp per la partecipazione a tutte le sessioni degli Stati generali della green economy, assegnati dall’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Forlì,Cesena Rimini.

Per maggiori informazioni consultare il sito Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione Emilia Romagna per conoscere le modalità di attribuzione dei Cfp .