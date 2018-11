Serie C: Ecco i recuperi della Viterbese. Coppa Italia con la Ternana spostato al 30 gennaio

La Lega, in conformità a quanto disposto nel com. uff. n. 73/DIV del 30.10.2018 dispone che le sotto indicate gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2018

> GIRONE C – 1a GIORNATA ANDATA

VITERBESE CASTRENSE vs SICULA LEONZIO Ore 20.30

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 2a GIORNATA ANDATA

AREZZO vs PRO VERCELLI Ore 15.00

NOVARA vs ALBISSOLA Ore 20.30

ROBUR SIENA vs PISA Ore 20.30

> GIRONE B – 2a GIORNATA ANDATA

A.J. FANO vs TERNANA Ore 20.30

> GIRONE C – 2a GIORNATA ANDATA

CATANIA vs SIRACUSA Ore 20.30

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 2a GIORNATA ANDATA

VIRTUS ENTELLA vs ARZACHENA Ore 20.30

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018

> GIRONE C – 2a GIORNATA ANDATA

JUVE STABIA vs VITERBESE CASTRENSE Ore 20.30

> GIRONE C – 3a GIORNATA ANDATA

MATERA vs CATANIA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 3a GIORNATA ANDATA

ARZACHENA vs NOVARA Ore 14.30

PRO PATRIA vs ROBUR SIENA Ore 18.30

PRO VERCELLI vs ALESSANDRIA Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA vs OLBIA Ore 20.30

> GIRONE B – 3a GIORNATA ANDATA

TERNANA vs FERALPISALO’ Ore 20.30

La Lega Pro ha comunicato, a modifica del com. uff. n. 22 e n. 23 del 12.09.2018, il calendario aggiornato della Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2018–2019:

OTTAVI DI FINALE 06 FEBBRAIO 2019

QUARTI DI FINALE 27 FEBBRAIO 2019

SEMIFINALI ANDATA 13 MARZO 2019

RITORNO 27 MARZO 2019

FINALE ANDATA 10 APRILE 2019

RITORNO 24 APRILE 2019

Per quanto riguarda il recupero delle gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella, la Lega, a modifica del com. uff. n. 32/DIV del 30.10.2018 dispone che le sotto indicate gare del 2° Turno di Coppa Italia Serie C, vengano recuperate nella data di seguito riportata:

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019

CATANIA vs CATANZARO

MONZA vs NOVARA

PONTEDERA vs ROBUR SIENA

PRO VERCELLI vs ALESSANDRIA

VIRTUS ENTELLA vs CARRARESE

VITERBESE CASTRENSE vs TERNANA