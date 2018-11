Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 02/11/2018

Viterbo

Piogge localmente di forte intensità o a carattere di nubifragio attese al mattino così come al pomeriggio. Tempo instabile anche in serata mentre nella notte i cieli tornano ad essere nuvolosi ma senza piogge. Temperature comprese tra +13°C e +15°C.

Lazio

Maltempo al mattino su tutta la regione con acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio. Al pomeriggio sono attesi ancora fenomeni di forte intensità specie sulle zone settentrionali, mentre in serata le precipitazioni andranno man mano ad attenuarsi. Tempo asciutto in nottata ma con molte nubi.

Nazionale

Mattinata nuvolosa ma stabile sulle regioni settentrionali mentre al pomeriggio sono possibili locali piogge su Romagna, Veneto e Friuli. Tempo in peggioramento dalle sera sulle altre zone con fenomeni anche intensi al Nord Est. Condizioni di maltempo intenso al Centro Italia al mattino come al pomeriggio, con i fenomeni più forti specie sul Tirreno. Ancora tempo instabile in serata mentre in nottata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi eccetto qualche pioggia ancora sulla Toscana. Giornata caratterizzata da cieli nuvolosi al Sud, accompagnati anche da precipitazioni sparse localmente intense specie sui settori Insulari. Tempo più asciutto sulla Penisola eccetto qualche pioggia al mattino ma in rapido esaurimento.



Temperature minime in diminuzione specie al Nord, massime in aumento su tutta Italia.