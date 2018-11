Confimprese Italia Turismo: “Bene proposta Zls per rilancio sistema portuale del Lazio”

NewTuscia – ROMA – E’ grandissima la soddisfazione di CONFIMPRESE ITALIA TURISMO per l’approvazione dell’iter della proposta di una ZLS e del suo piano di sviluppo strategico per il rilancio del sistema portuale del Lazio quale quello di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino.

Questo percorso – dichiara Marco Maurelli delegato al turismo dell’Ufficio di Presidenza Confimprese Italia – è decisamente virtuoso ed esclusivo per il rilancio del nostro sistema portuale regionale e presto il Consiglio dei Ministri approverà la configurazione della ZLS e del suo piano di sviluppo. Avremo una nuova realtà con tempi certi per il rilascio di autorizzazioni e nulla – osta a favore delle imprese richiedenti ed un processo di semplificazione amministrativa atteso da sempre ed ormai certo. Finalmente si potranno attrarre nuovi investimenti, linfa per il turismo costiero regionale delle aree portuali e del loro indotto.

Evidenziamo la qualità del sostegno sinergico offerto alla Regione dall’ADSP del MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE ed il nostro plauso va al suo presidente Francesco di Majo che sta dimostrando come il lavoro sia premiante nel tempo poiché si potrà ben presto coniugare la competitività del sistema portuale del Lazio con lo sviluppo del territorio. Per il Porto ed il suo territorio diviene occasione irripetibile per accrescere i propri traffici con ricadute positive per il comparto del turismo dell’intera costa regionale.

Decisamente condiviso dunque dalla nostra confederazione – continua il responsabile nazionale per il turismo della confederazione – l’ottimo lavoro svolto dagli assessori regionali al Turismo Bonaccorsi, allo Sviluppo Economico Manzella ed ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture Alessandri e dal tessuto delle imprese, operanti nel comparto del turismo e del suo indotto.

Il nostro plauso va infine all’intera giunta Zingaretti per l’avvio di questo processo ormai irreversibile legato indissolubilmente allo sviluppo, all’accrescimento della competitività delle nostre imprese ed all’entrata di nuovi investimenti che garantiranno la sicura creazione di nuova occupazione rafforzando la produttività regionale”.