Casapound Viterbo querela Astorre

NewTuscia – VITERBO – Prendiamo spunto dalla ridicola rettifica del candidato alla segreteria regionale del PD Bruno Astorre, riguardante parole di apprezzamento da lui pronunciate nella giornata di ieri sul nostro movimento durante un incontro a Viterbo e comparsa nel pomeriggio su un quotidiano viterbese, per preannunciare che tuteleremo il buon nome di CasaPound Italia nelle sedi opportune.

E’ sembrato quanto mai fuori luogo, e non solo a noi, sviare l’attenzione dal cuore del problema cercando di risvegliare infantili pulsioni antifasciste dopo aver lodato a chiarissime lettere la coerenza dei nostri militanti. Mentre il signor Astorre costruiva la sua carriera nelle stanze del potere, sulle scellerate politiche immigrazioniste del Partito Democratico, noi eravamo (come siamo) tra gli italiani ogni giorno. Mentre in lauti banchetti discettava di sterili sofismi noi distribuivamo (come a tutt’oggi distribuiamo) l’essenziale per vivere a migliaia di famiglie italiane ridotte sul lastrico da un partito in preda a continui raptus autorazzisti.

Chiediamo inoltre ad Astorre quale sarebbe quel misterioso business su cui starebbe indagando la magistratura, nientemeno che semplici attività commerciali gestite alla luce del sole da nostri militanti di cui nessuno tra noi ne fa segreto. Certi giornali e politici di sinistra vorrebbero per caso vietare ai militanti di CasaPound di lavorare?

Reputiamo pertanto doveroso respingere con ogni mezzo il disprezzo traspirante da quelle deliranti dichiarazioni, dove è plasticamente rappresentato quell’odio che ci viene addebitato in ogni occasione possibile.

CasaPound Viterbo