Casapound Viterbo domani a Sutri contro la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano

NewTuscia – SUTRI – Doma ni 2 novembre scenderemo in piazza a Sutri per dire no alla scelta del sindaco Vittorio Sgarbi di concedere la cittadinanza onoraria al sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano.

La sua risposta alle obiezioni sollevate non ci ha convinti, essa ha tralasciato completamente il succo politico del discorso, quello per il quale ci battiamo e ci siamo battuti negli anni, anche fino alle estreme conseguenze, senza che mai nessuno abbia per questo ritenuto opportuno riconoscerci onorificenze ma tutt’altro.

Riteniamo che in una Nazione sana i modelli da seguire siano altri, di certo non personaggi come Mimmo Lucano, che odiano l’Italia ed il tricolore arrivando ad auspicare -neanche tanto velatamente- la sostituzione etnica del proprio popolo. L’appuntamento per tutti quindi è a Piazza Del Comune a Sutri domani dalle 14,30 per il concentramento. Viva l’Italia.