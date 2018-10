Tuscia in festa con l’olio e il vino del territorio

NewTuscia – VITERBO – Vignanello, Gallese, Blera, Vetralla e Canino hanno presentato le iniziative per la festa dell’Olio e del vino alla Camera di Commercio di Viterbo.

5 fine settimana per promuovere questo prezioso oro liquido, ce ultimamente sembra essere stato messo un po’ da parte: bene la raccolta e la produzione a nord, zoppica quella nel sud della provincia. Un occasione per promuovere prodotti e territorio e si comincia a Vignanello dal 2 al 4 e dal 9 all’11 del mese di novembre nelle vie del centro: olio e vino protagonisti tra esibizioni e degustazioni; un piccolo incentivo per farvi un a visita saranno l’apertura del castello e le cene nelle cantine.

Undicesima edizione per Blera, e appuntamento dal 9 all’11 con 11 cantine e un ricco menù a cui si aggiungono degustazioni gratuite nei frantoi.

Il 17 e 18 novembre sarà la volta di gallese, il programma in questo caso verterà sui cibi biologici e uno stand per le spiegazioni scientifiche. I turisti potranno visitare le varie taverne con un biglietto per le degustazioni e lasciarsi intrattenere in una passeggiata tra i mercatini dagli sbandieratori di Orte, Vignanello, Civita Castellana e Gallese.

A Vetralla il tema centrale sarà l’accoglienza verso i pellegrini. “Si v’olio” quest’anno prevede il percorso delle antiche botteghe lungo la Francigena e la realizzazione di un brand sul centro storico in una gara di 32 ore con architetti e ingegneri.

Ultima tappa la sagra dell’Olivo a Canino, Un lungo programma dato quest’anno ricorre la cinquantottesima edizione della sagra dell’Olivo: una sorta di anticipazione, una festa di preparazione – dal 30 novembre fino al 2 dicembre – prima della sagra vera e propria che cade dal 7 al 9 inglobando la giornata della tappa nazionale di Girolio.

L’incontro in Camera di Commercio

“Tra i tesori della Tuscia – dichiara Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di Commercio Viterbo – il nostro olio è tra quelli che merita maggiore valorizzazione. Rispetto alla produzione di quest’anno forse è ancora presto per tracciare un bilancio quantitativo, in quanto mi dicono sia diversificato in funzione delle aree. Ciò su cui non ho dubbi è sulla crescente qualità del metodo di produzione, raccolta e frangitura delle olive, ovvero sulla consapevolezza che hanno i produttori di avere tra le mani un prodotto ultramillenario. Con le nostre due Dop Tuscia e Canino, un’extravergine di alta qualità in molti casi prodotto da ulivi centenari, e l’olio biologico l’ampiezza della nostra offerta è tale da posizionarci al top in Italia, come riscontrato nelle Guide più autorevoli e negli ottimi risultati nei Premi regionali e nazionali come Orii del Lazio, Ercole Olivario, Sirena d’Oro. L’auspicio è che grazie anche alle Feste dell’Olio della Tuscia in tanti vengano a visitare i nostri borghi, per scoprire la bellezza, storia e cultura del territorio, prendere parte a degustazioni guidate con esperti assaggiatori, apprezzare le tipicità enogastronomiche della Tuscia e confidiamo fare la scorta di olio per l’inverno”.

Alla presentazione delle Feste dell’Olio della Tuscia oltre a Monzillo sono intervenuti: Elena Tolomei, sindaco di Blera; Lina Novelli, sindaco di Canino; Sabrina Sciarrini, vicesindaco di Vignanello; Enrico Pasquinelli, assessore al turismo e alle attività produttive di Vetralla; Marco Rossi, presidente della Pro loco di Gallese.

Per informazioni sulle Feste dell’Olio della Tuscia: www. tusciawelcome.it e pagina Facebook “Tuscia Welcome”