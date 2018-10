“Leggere ti allunga la vita”: esce il nuovo ed esilarante promo del Festival letterario “Tolfa Gialli e Noir-Parola agli Scrittori”

NewTuscia – TOLFA – La Città di Tolfa è diventata oramai uno dei centri culturali più attivi del Lazio. Dietro la grande qualità e quantità degli eventi organizzati, c’è una grande preparazione messa al servizio di un vivace estro creativo che ha come scopo quello di coinvolgere non solo il grande pubblico ma anche i più giovani verso il piacere della cultura e dell’arte. E’ il caso del fortunato Festival letterario “Tolfa Gialli e Noir – Parola agli Scrittori” organizzato per il settimo anno consecutivo dall’Associazione Chirone per promuovere la letteratura e la scrittura.

Un pool di professionisti del settore culturale che a Tolfa gestisce il Polo Museale e la Biblioteca Comunale e organizza diverse manifestazioni. Per promuovere il festival letterario, ogni anno si affida al talentuoso videomaker Angelo Paoletti per la realizzazione di video sensazionali che li vedono attori protagonisti in prima fila: un modo per essere più vicini gli spettatori dell’evento, per divertirli e per mostrare fino a che punto – in nome dell’amore per la cultura – si sia disposti a mettersi alla prova in prima persona. La tematica del noir e del thriller dei video della Chirone è dunque trattata con leggerezza e ironia, proprio come avviene ogni volta sul vivace palco del Festival, in cui si alternano sfide, interrogatori agli scrittori e colpi di scena.

Oggi, con il grido “Leggere ti allunga la vita” esce il promo per la VII edizione del Festival, di cui il primo appuntamento è il 10 novembre, con ingresso gratuito, al Teatro Claudio di Tolfa. Ambientato nelle campagne tolfetane, il video alterna una fotografia brillante alle tinte cruente della trama, per poi stupire con il consueto finale dissacrante e sagace.

Il cast della Chirone vede in prima linea l’archeologo Giordano Iacomelli, Teresa Piroli e Fabiola Scoponi (Conservatrici dei Beni Culturali), la restauratrice Manuela Moraldi e l’attore Marco Filabozzi.

Sul palco della VII edizione

La nuova edizione, presentata dal criminologo e scrittore Gino Saladini, si pregia di due grandi ospiti. Il primo è Paolo Roversi, uno dei maggiori giallisti italiani (Premio Selezione Bancarella e il Premio Garfagnana in giallo), che presenterà il suo ultimo lavoro “Cartoline dalla fine del mondo” edito da Marsilio. Ambientato a Milano, il romanzo vede il ritorno di uno dei protagonisti più noti ed amati dal pubblico dei gialli: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. Così Panorama.it aveva recensito la prima indagine del personaggio: “Un thriller incalzante, dove nulla è come sembra fino alla fine, scritto con una prosa efficace e immediata.” Scrittore, giornalista, autore teatrale e sceneggiatore, Paolo Roversi è fondatore e direttore del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival e del portale MilanoNera. I suoi libri sono tradotti in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti.

Attesa la partecipazione di uno dei fedelissimi del Festival: Franco Limardi, stavolta in veste di ospite e non di co-conduttore. Dopo aver vinto il Premio Chianti Narrativa 2015 con il libro “Il bacio del brigante” (ed. Mondadori), Limardi presenterà sul palco il suo nuovissimo romanzo “La porta del buio” edito da Leone Editore: un thriller ambientato nella Capitale che vede protagonista il poliziotto Giorgio Brentani.

Grande novità è la “Fabbrica di scrittura creativa” che l’Associazione Chirone ha avviato a Civitavecchia la scorsa primavera presso l’Istituto Classico “P.A. Guglielmotti”. I ragazzi partecipanti presenteranno il grande risultato di questo percorso: un audiolibro contenente sei racconti, che sarà distribuito durante la serata. Verrà inoltre conferito un premio, sul palco, all’autore del miglior racconto.

Ricco di novità e sfumature, il “Tolfa Gialli&Noir – Parola agli scrittori” sta appassionando sempre di più il suo fedele pubblico. Gino Saladini con il suo tipico humor sottoporrà gli ospiti ad un sagace e divertente interrogatorio attraverso cui approfondire aspetti della personalità, aneddoti sui personaggi dei libri e sfaccettature della vita da scrittore, con un coinvolgimento emozionale del pubblico che per circa due ore rimane inchiodato alle poltrone, spettatore di momenti esilaranti, performance letterarie e colpi di scena.

Il Festival

Divenuto uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale per il settore della giallistica, “Tolfa Gialli&Noir – Parola agli Scrittori” è il frutto della preparazione e della creatività dell’Associazione Culturale Chirone, che a Tolfa gestisce il Polo Museale e la Biblioteca Comunale e organizza diverse manifestazioni culturali.

Negli anni, il Festival ha dimostrato anche le sue peculiarità di scouting nonché di portafortuna: Maurizio De Giovanni, creatore di personaggi popolarissimi come il commissario Ricciardi e l’ispettore Lojacono, è stato invitato nel 2012, poco prima del suo grande successo con i Bastardi di Pizzofalcone. Roberto Costantini ha presentato i primi due volumi della sua trilogia del male. Piergiorgio Pulixi, vincitore del Premio dedicato a Glauco Felici nel 2015, è stato poi selezionato per il Premio Scerbanenco.

Il Festival è stato ideato dall’insigne traduttore e ispanista Glauco Felici e da Antonella Biondi insieme ai membri dell’Associazione Chirone, con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la letteratura dedicata al mondo dei gialli, sia a livello italiano che internazionale, attraverso una serie di incontri tra scrittori e pubblico in un assetto teatrale e con una atmosfera surreale, enfatizzando temi, personaggi ed autori attraverso particolari scenografie, musiche, ospitato. Negli anni, hanno partecipato al Festival diversi autori e personalità del settore italiani tra cui Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Maurizio De Giovanni, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud. I vincitori delle varie edizioni del Premio Glauco Felici: Massimiliano Carocci nel 2014 con il libro “Milano City Blues”, Piergiorgio Pulixi nel 2015 con “La notte delle pantere”, Paolo La Peruta nel 2016 con “Senza pace”, nel 2017 da Darien Levani con “Toringrad” (Edizioni Spartaco).

INFO EVENTO

10 novembre 2018 ore 21 – ingresso gratuito

Teatro Claudio – viale d’Italia, 102 TOLFA (RM)