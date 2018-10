Conclusa la campagna abbonamenti al teatro Lea Padovani

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è conclusa la campagna abbonamenti al teatro comunale Lea Padovani con il 20% in più di abbonati. Quest’anno, oltre agli spettacoli di prosa di altissimo livello alla pari dei più importanti teatri d’Italia, novità significativa saranno le proiezioni cinematografiche con appuntamenti a cadenza mensile ogni seconda domenica del mese. I prossimi spettacoli di rilievo per il mese di novembre: Lillo e Greg in Gagmen (10 novembre) Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in “Insieme Tour Teatrale” (14 novembre) e lo spettacolo per bambini “Cenerentola e il Soffio Magico” il 18 novembre.

«Il teatro sta crescendo e oggi possiamo affermare che è certamente il fiore all’ occhiello del nostro Comune – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi -. In questo senso non possiamo fermarci qui, ma dobbiamo far compiere un ulteriore balzo in avanti al progetto ‘Teatro’ in cui l’amministrazione crede fermamente. Un progetto di sviluppo al quale stiamo lavorando e che potrà rendere il Lea Padovani non solo un luogo di crescita culturale della comunità locale, ma incidere in maniera significativa e concreta sullo sviluppo economico dell’intero territorio».

Comune di Montalto di Castro