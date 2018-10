NewTuscia – CIVITAVECCHIA -Questa sera all’inizio dell’allenamento della formazione di serie C maschile, il presidente Roberto Cosimi ed il direttore generale Pierluigi Risi hanno comunicato agli atleti della C e dell’Under 18 che l’allenatore Franco Accardo si è dimesso per motivi personali.

“La società– affermano i due dirigenti dell’Asp – sta lavorando per trovare idonea soluzione il prima possibile”.