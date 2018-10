Terni, danni a scuola causa maltempo: “Il Comune interviene con impegno e buona volontà”

NewTuscia – TERNI- Riceviamo e pubblichiamo. “A causa delle raffiche di forte vento ieri sera è stata sollevata la guaina del tetto della scuola primaria Matteotti. Gli studenti delle aule in cui gronda l’acqua – riferisce in una nota l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – sono stati trasferiti con emergenza in altre aule della scuola stessa. Altri danni sono inoltre causati da alberi non potati da troppi anni che, con le foglie, intasano i canali di gronda.

Il Comune – sottolinea l’assessore – oggi interviene dove può con impegno e buona volontà. Questa mattina mi sono recato per un veloce sopralluogo con i tecnici per rendermi conto e provvedere al riguardo. La ditta è già sul posto e sta lavorando per ricoprire la falda ed evitare che percoli altra acqua nelle aule.

Nei prossimi giorni si provvederà alla potatura degli alberi cresciuti a dismisura addosso alle aule togliendo luce e dando umidità. È stata inoltre disposta la pulizia di caditoie e canali di gronda per evitare altri danni.”