Raccolta porta a porta a Viterbo: gli orari per il 1° novembre

NewTuscia – VITERBO – Con la presente si comunica che in occasione della festività del 1° novembre 2018 il calendario di raccolta porta a porta del Comune di viterbo subira’ le seguenti variazioni:

per la zona a-Centro storico:

– regolare effettuazione mattutina della raccolta degli imballaggi in plastica e metallo per le utenze domestiche e non domestiche. l’esposizione dovrà avvenire entro le ore 06.00 del 01.11.2018;

– regolare effettuazione pomeridiana della raccolta dell’organico per le sole utenze non domestiche del settore bar-alimentari-ristorazione. l’esposizione dovrà avvenire tra le ore 12:00 e le ore 13.00 del 01.11.2018;

– sospesa la raccolta pomeridiana degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche. la raccolta degli imballaggi in cartone sarà recuperata nel pomeriggio di venerdì 02.11.2018. per la zona b1 (Carmine-San Martino al Cimino-Tobia-Ponte dell’Elce-Pilastro-Riello-Pietrare):

– regolare effettuazione mattutina della raccolta del secco residuo per le utenze domestich e e non domestiche. l’esposizione dovrà avvenire entro le ore 06.00 del 01.11.2018.

per la zona b2 (Cappuccini, Barco, Murialdo, La Pila, viale Capocci, Palmanova, Paradiso)

– sospesa la raccolta mattutina dell’organico per le utenze domestiche e non domestiche. la raccolta dell’organico sarà recuperata nel turno antimeridiano di sabato 03.11.2018;

– regolare effettuazione mattutina della raccolta degli imballaggi in vetro per le utenze domestiche e non domestiche. l’esposizione dovrà avvenire entro le ore 06.00 del 01.11.2018.

per la zona b3 (Ellera, Palazzina, Villanova sud, Bagnaia, Santa Lucia, La Quercia)

– regolare effettuazione mattutina della raccolta della carta per le utenze domestiche e nonì domestiche. l’esposizione dovrà avvenire entro le ore 06.00 del 01.11.2018;

– sospesa la raccolta pomeridiana degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche. La raccolta degli imballaggi in cartone sarà recuperata nel pomeriggio di sabato 03.11.2018.

per la zona b4 (Santa Barbara, Grotte S.Stefano, Vallebona, Fastello, Roccalvecce, Montecalvello, Sant’Angelo di Roccalvecce, Poggino, Villanova nord)

– sospesa la raccolta mattutina dell’organico per le utenze domestiche e non domestiche. la raccolta dell’organico sarà recuperata nel turno antimeridiano di sabato 03.11.2018;

– sospesa la raccolta pomeridiana degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche. La raccolta degli imballaggi in cartone sarà recuperata nel pomeriggio di sabato 03.11.2018.

Variazione calendario apertura della stazione ecologica itinerante del Viello – Viterbo, in occasione della festivita’ del 01 novembre 2018

Con la presente si comunica che in occasione della festività del 01 novembre 2018 la stazione ecologica itinerante del Riello sarà chiusa.

Regolare apertura in data 02 (raccolta raee) e 03 (raccolta sfalci e potature) novembre 2018 come da programma ordinario .