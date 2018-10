La Lega di Serie C si è pronunciata ; nessun ripescaggio in B e Viterbese-Castrense nel girone C, esordio in casa con il Rieti

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Lega, di Serie C in conformità a quanto disposto nel comunicato ufficiale n. 73/DIV del 30.10.2018 ha disposto che le partite sotto indicate riguardanti le società società che hanno presentato i vari ricorsi per l’ eventuale loro ammissione al campionato di Serie B come Catania, Novara Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella, già rinviate a data da destinarsi, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati.

Secondo Turno della Coppa Italia di Serie C

Martedi 13 Novembre 2018

Catania – Catanzaro Alle ore 20.30

Mercoledì 14 Novembre 2018

Monza – Novara Alle ore 16.30

Pro Vercelli – Alessandria Alle ore 20.30

Pontedera – Robur Siena Alle ore 18.30

Virtus Entella – Carrarese Alle ore 20.30

Viterbese Castrense – Ternana Alle ore 20.30

Il Patron Piero Camilli ha dovuto accettare, il girone C della Serie C quello meridionale, che aveva sempre avversato cercando in ogni modo d’evitare di giocare in questo girone C, che ha molte trasferte lontane dal punto di vista dei chilometrico e molto dispendiose dal punto di vista economico, si è trattato di un vero e proprio braccio di ferro tra la società gialloblù e la Lega di Serie C.

Ora i gialloblù dovranno iniziare il campionato dalla decima giornata di andata dove incontreranno nel derby i cugini amaranto-celesti sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo alle ore 20,30, una classica del calcio laziale, che richiamerà sugli spalti molti tifosi, desiderosi di vedere all’opera i propri beniamini, dopo questo lungo periodo d’inattività forzata a causa di questa lunga querelle sui ripescaggi in serie B, che di fatto ha influenzato le sorti della società di Via della Palazzina militante in serie C.

Una gara subito molto impegnativa per i ragazzi di Mr.Lopez, che esordiscono in campionato con un derby, per poi nel turno successivo si recheranno in trasferta sul difficile campo di Matera gara, che si giocherà sabato 10 Novembre alle ore 16,30, per poi subito dopo ospitare la Casertana al Rocchi sabato 17 Novembre alle 18,30, proseguendo il campionato con la trasferta in Calabria in programma il giorno 24 Novembre alle ore 14,30 sul campo dei rossoblù della Vibonese.

Ora il problema per la compagine del Patron Piero Camilli, si pone per i numerosi recuperi delle nove precedenti gare di campionato non disputate finora, quindi sarà certamente un tour de force estenuante per i giocatori di Mr.Lopez, che dovranno giocare per diversi mesi due partite di campionato a settimana, tenuto conto anche dello stress dovuto dai lunghi viaggi e degli impegni agonistici ravvicinati e concomitanti con quelli della Coppa Italia di Serie C, dove la Viterbese-Castrense sarà impegnata al Rocchi di Viterbo con i rossoverdi della Ternana, gara che si giocherà mercoledì 14 Novembre alle ore 20,30, una partita di cartello, dove scenderà in campo al Rocchi questa volta nella veste d’ex della Viterbese il portiere Anthony Iannarilli.

Un campionato sia quello di C che di B, che è iniziato con molte polemiche e per certi aspetti falsato visto, che molte squadre dovranno recuperare molte partite. Ora la parola spetta finalmente al campo dopo molti mesi di ricorsi e di cause presso il Tribunale Federale e di udienze nelle aule del T.a.r e del Consiglio di Stato, che comunque hanno lasciato degli strascichi e dei veleni, che sarà difficile da ricucire; al neo presidente della F.I.G.C Gabriele Gravina, spetterà un difficile compito quello di riformare il calcio Italiano, attualmente in grande difficoltà sia dal punto di vista finanziario, vedi i troppi fallimenti di società gloriose come Bari, Cesena ed Avellino, che dal punto di vista della credibilità dei propri vertici ormai seriamente compromessa dopo queste spiacevoli vicende di questi ultimi mesi.

