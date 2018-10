Krav Maga, delegazione italiana guidata da Carlo Mancini a Gijòn

NewTuscia – VITERBO – Una delegazione italiana guidata dal Maestro Carlo Mancini, si è recata in Spagna, precisamente a Gijòn, per quello che è universalmente considerato il più grande evento di Krav Maga in Europa.

Quest’anno l’evento Krav Maga’s Living Legend 2018 ha visto la partecipazione di ben sei istruttori top israeliani: Avivit Cohen, Lea Dray, Ron Rotem, Yigal Arbiv, Steve Moshe, Kfir Itzhaki e di due Gran Maestri: Haim Gidon e Uri Refaeli, allievi diretti del fondatore del Krav Maga Imi Lichtenfeld.

Un evento grandioso, con numerosi praticanti dalle migliori palestre d’ Europa.

Un seminario intenso, di un livello tecnico molto elevato, in cui sono state mostrate tecniche di combattimento e difesa corpo a corpo, sia a mani nude, sia contro minacce armate.

La delegazione italiana, oltre che dal Maestro Carlo Mancini, viterbese doc e fondatore del Club Krav Maga Viterbo, era composta dall’ Istruttore Danilo Santini di Krav Maga Soriano e dagli Istruttori Stefano Smera e Cesare Martinelli di Krav Maga Vetralla.

“Una esperienza incredibile – afferma il Maestro Mancini – potersi allenare con istruttori di questo livello è un grande onore ed un privilegio immenso. Qui c’ è lo spirito del vero Krav Maga – e continua dicendo – Facciamo tesoro di questa esperienza per offrire ai nostri allievi una didattica di altissimo livello. Per essere migliore ti devi confrontare con i migliori – e conclude – Ringrazio Armando Carriles l’organizzatore di questo fantastico evento per la passione che mette nella promozione del vero Krav Maga Israeliano e per l’amicizia, la disponibilità, la professionalità dimostrata nei nostri riguardi”.